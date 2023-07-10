طريقة وخطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بالرقم القومي “من هنــا” المصرية للاتصالات

قام المواطنين بالبحث عن الطريقة التي تمكنهم من الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بالرقم القومي ، وهذا بعدما قامت شركة وي بالإعلان عن تلك الطريقة، وكذلك قالت إنه لا بد من سداد فاتورة التليفون الأرضي قبل منتصف الشهر الجاري، إذ أنه من المقرر سداد فاتورة الأرضي قبل يوم 15 يوليو 2023م، لهذا سوف ترفق أمن طريقة معرفة قيمة الفاتورة، وأيضًا طريقة السداد.

الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بالرقم القومي

يريد المواطنين التعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بالرقم القومي ، ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات عملت على توفير تلك الطريقة لكافة المواطنين، حتى يتمكنوا من التعرف على قيمة هذه الفاتورة، كذلك أن شركة زي وفرت للمواطنين خدمة سداد فاتورة الأرضي بسهولة بشكل إلكتروني، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم السداد أيضًا عن طريق العديد من الخدمات الأخرى كخدمة فودافون كاش، ومن الجدير بالذكر أن تلك الطريقة الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي التي تتعلق بشهر يوليو الجاري 2023م، هي كما يلي:

أولًا: الانتقال إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: إدخال كود المحافظة.

ثالثًا: كتابة الرقم الخاص بالتليفون الأرضي.

أخيرًا: النقر على زر “استعلام”، وبعدها سوف تظهر قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن أن تقوم بسداد قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي بكل سهولة الآن، من خلال إحدى الطرق التالية: