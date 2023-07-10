”أونه“ نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس || رابط res-ye.net استخراج نتائج الشهادات اليمنية

حالة من القلق والترقب تسود ما بين الطلاب وأولياء الأمور في انتظار اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الأول، فهي تمثل المرحلة الفاصلة في مشوار التعليم ويترتب عليها تحديد المسيرة التعليمية والجامعة التي سوف يقبل بها الطالب، وسوف نوضح لك من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي للوزارة.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة هو أمر هام للغاية بالنسبة للطلاب، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم اليمنية الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

اختر خانة ” النتائج الامتحانية في القائمة الرئيسية ومن ثم حدد العام والفصل الدراسيز

أدخل رقم الجلوس مع تحديد القسم الذي يتبعه الطالب سواء كان علمي أو أدبي ومن ثم اختر المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب واضغط على زر بحث من أجل الحصول على النتيجة، وسوف يظهر لك كافة البيانات والدرجات التي حصل عليها الطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن

يزداد التساؤل ما بين الطلاب والطالبات حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الأول اليمن 2023، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من الأعمال المتعلقة بالتصحيح والمراجعة والبدء في رصد الدرجات الحاصل عليها الطلاب.

ومن ثم سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل الوزارة في غضون هذا الاسبوع وإعلانها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية اليمنية عبر الإنترنت.