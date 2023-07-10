Aramco أرامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية شهر يوليو 2023| تقرير مراجعة أسعار الوقود

تقرير مراجعة ارمكو اسعار البنزين الجديدة … أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2023 .. جدول التسعيرة الجديدة لأسعار البنزين في السعودية شهر يوليو 2023… عبارات بحثية تصدرت محركات بحث شبكة الأنترنت من قبل العديد من المواطنين، خاصة مع اقتراب الموعد المقرر لتعديل أسعار البنزين في السعودية، حيث تعتبر هذه المسؤولية على اعتاق شركة أرامكو المتخصصة بشئون المنتجات البترولية في السعودية، وخلال هذا المقال سنتعرف معكم على أسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية لهذا الشهر الجاري والقرارات الخاصة بها.

أسعار البنزين في السعودية

تقوم الحكومة السعودية في هذا التوقيت من كل شهر بمتابعة وإصدار قرارات تعمل على بعض التغيرات، و برغم من أصدار الحكومة قرار بتثبيت اسعار البنزين بتوجيه ملكي منذ بداية العام الماضي، الا أنه تم تداول أخبار تفيد بأن شهر يوليو الجاري سيشهد تغير في أسعار البنزين لشهر يوليو 2023، وما بين قرارات الحكومة بتوجيهه ملكي وبين قرات شركة أرامكو المتخصصة بشان المنتجات البترولية في السعودية نستعرض معكم في التالي أخبار وقرارات أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2023 وجدول التسعيرة الجديدة لأسعار البنزين شهر يوليو 2023 بالمملكة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2023

وهنا تجد قائمة بالأسعار الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يوليو الجاري ، وعلى النحو التالي:

جاء سعر بنزين 91 في السعودية اليوم يبلغ حوالي 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر لتر بنزين 95 في السعودية 2.33 ريال سعودي.

وسعر لتر الديزل اليوم في السعودية بلغ حوالي 0.52 ريال سعودي.

وعن سعر الكيروسين فقط بلغ حوالي 0.70 ريال سعودي.

كشف سعر البنزين في السعودية ٩١ و ٩٥ والديزل

تقرير مراجعة ارامكو لشهر يوليو 2023

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بإعتزام شركة ارامكو السعودية للبترول السعودية بأحداث تغيير في أسعار البنزين في السعودية لشهر يوليو الجاري، وقد كانت الشركة تقوم بتحديد الاسعار الجديدة للبنزين في يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

جدول التسعيرة الجديدة أسعار البنزين شهر 7 بالسعودية

سعر لتر البنزين في السعودية 95 هو 2.33 ريال

سعر لتر البنزين في السعودية 91 هو 2.18 ريال

وسعر لتر الديزل في السعودية بلغ حوالي 0.52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين فقط بلغ حوالي 0.70 ريال سعودي

سعر جالون البنزين في السعودية بالريال والدولار واليورو