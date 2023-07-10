رابط مباااااشر نتائج الثالث متوسط 2023 الرصافة /القادسية/البصرة/ الأنبار/ الدور الأول نتائجنا شكو مكو السومرية

إن وزير التربية الدكتور إبراهيم الجبوري أكد علي توصيات بناًء علي رغباته وهذه التوصيات عبارة عن احتفاظ مجهود وتعب الطالب أثناء العام الدراسي للصف الثالث المتوسط، كما ان قام السيد الوزير بالشداد على إجراءات المراجعة والتصحيح ينبغي أن تجري بشكل صحيح وبدقة عالية جدًا داخل مراكز المراجعة والتصحيح وهذا للاحتفاظ على مجهود وتعب الطالب، كما ان يوجد عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب ايضا ينتظرون معرفة هذه النتائج بقلق وتوتر، وهذه النتائج سيتم الإعلان عنها عندما تنتهي من المراجعة والتصحيح وفقا لكل محافظة.

نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

قبل أيام قليلة أعلنت وزارة التربية والتعليم ومضت على أنها ستعتمد نتائج الصف الثالث المتوسط بعدما تقوم بانتهاء المراجعة والتصحيح داخل محافظة العراق والتي يكون عدد محافظاتها 19 محافظة، كما أن جميع الطلاب في هذا الصف ينتظرون إعلان النتيجة املًا في حصولهم على درجات مرتفعة ومتميزة، خصوصا الطلاب الذين اعتادوا على رتبة الأوائل في المدارس، ويمكن لهم أن يعرفوا نتيجتهم من خلال الرقم الامتحاني الخاص بهم عن طريق موقع الوزارة.

نسب نجاح الصف الثالث المتوسط

من الدلالات التي يمكنك أن تتأكد منها في منتهي نجاح الفحوصات في تحقيق الغاية الذي لأجله عقدته، أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل العراق في سياق ذلك أنها تجاوزت 90٪ من نسبة النجاح وهذه دلالة جيدة جدًا خاصة وإن كانت إجراءات الامتحانات مشت بشكل مميز بدون ترقب حالة غش داخل العراق في جميع المحافظات، وهذا يكون أثر جهود وتعب الوزارة المنفق في الأمر هذا، وأيضًا ًا إلى تعب القائمين الذين بذلوه للمراقبة عليهم.

معايير نجاح الصف الثالث المتوسط

بعدما قد نشرت مواعيد نتائج الثالث متوسط من قبل وزارة التربية والتعليم التي وثقت مقتبل هذا الشهر، كما أن وزارة التربية والتعليم حددت للتفوق والنجاح معايير يفترض على جميع الطلاب أن يلتزموا بها في كافًة المراحل التعليمية وليس هذه المرحلة فقط، دعونا نتعرف على هذه المعايير من التالي:

يجب على جميع الطلاب أن يستعدون جيدًا للامتحان، ويفترض أن يكون داخل الطلاب دافع قوي وإرادة تعطيه القدرة على تحقيق نجاحه في الامتحانات، تحضيره الجيد لكي يذاكر جيدًا للامتحان واستعلامه ما درسه من قبل، ومراجعة المعلمين في بعض المعلومات الغير مفهومة للطالب لكي يجتاز الامتحانات بتفوق.