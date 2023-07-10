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“pdf” كل المحافظات // تحميل نتائج الثالث متوسط دور اول 2023 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا| وزارة التربية epedu.gov.iq

fareda salehمنذ 40 دقيقة
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نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية البحث عن النتيجة يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأتي ذلك بعد تصريحات المسؤولين بالاقتراب من هذا التاريخ المنتظر بفارغ الصبر من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة المستقبل الدراسي للطلاب من جميع الجنسيات، تم الإعلان أيضًا عن الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة بنسبة ما يزيد عن 75%.

ومع استمرار عملية إدخال الدرجات، يجري رصد الظروف وتهدئة الأعصاب التي ترتجف من القلق والرغبة في معرفة النتائج النهائية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك النتائج، يُنصح بمتابعة الفقرات التاليةللحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf

في جميع محافظات الجمهورية العراقية، يترقب المئات من طلاب المرحلة الثالثة المتوسطة إعلان نتائجهم، علماً أن الحكومة تتبع أحدث المناهج التعليمية والأساليب الرقمية في تقديم المعلومات وتسهيل استيعابها من قبل الطلاب. وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية الرسمي أو عبر مواقع أخرى التي تم اعتمادها رسمياً بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتحقيق الشفافية في المعلومات المتاحة.

نتائج الثالث متوسط 2023 واسط موقع نتائجنا

اختارت وزارة التربية العراقية مجموعة من المواقع الإلكترونية التي ستخصص للاستعلام عن نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط في الدورة الأولى، وأبرزها “موقع نتائجنا”، يتميز هذا الموقع التعليمي بسهولة خطوات الاستعلام فيه، وفيما يلي تفصيل مفصل لهذه الخطوات.

تحميل نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 pdf

  • تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني المعروف باسم “نتائجنا”.
  • من النظرة الأولى ستكشف هذه الروابط عن تخصصها في إعلان نتائج الامتحانات في العراق.
  • عندما تتجه لأعلى في اليمين سترى العبارة التالية “نتائج الثالث المتوسط للفصل الأول لعام 2023″، انقر عليها.
  • ستظهر المحافظات العراقية متوالية.
  • حدد المحافظة التي تنتمي إليها وقم بالنقر عليها.
  • ستظهر علامة “تحميل” على يسار اسم المحافظة.
  • قم بالتنزيل وهذا من خلال صيغة pdf.
  • اكتب اسم الطالب للجد الرابع واسأل عن النتيجة.

موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
قريبا
ديالىفي الانتظار
قريبا
الكرخ 1في الانتظار
قريبا
الكرخ 2في الانتظار
قريبا
الكرخ 3في الانتظار
قريبا
الرصافة 1في الانتظار
قريبا
الرصافة 2في الانتظار
قريبا
الرصافة 3في الانتظار
قريبا
النجففي الانتظار
قريبا
ذي قارفي الانتظار
قريبا
القادسيةفي الانتظار
قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
قريبا
واسطفي الانتظار
قريبا
اربيلفي الانتظار
قريبا
السليمانيةفي الانتظار
قريبا
دهوكفي الانتظار
قريبا
الأنبارفي الانتظار
قريبا
بابلفي الانتظار
قريبا
البصرةفي الانتظار
قريبا
كربلاءفي الانتظار
قريبا
كركوكفي الانتظار
قريبا
ميسانفي الانتظار
قريبا
المثنىفي الانتظار
قريبا

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين

بخطوات لا تعقيد فيها يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية للطلبة التابعين لمحافظة صلاح الدين وكافة المحافظات العراقية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، ويتم هذا من خلال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به، وهذا في خلال السويعات القادمة حسب ما أذاعت التربية العراقية.

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fareda salehمنذ 40 دقيقة
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