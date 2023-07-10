“pdf” كل المحافظات // تحميل نتائج الثالث متوسط دور اول 2023 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا| وزارة التربية epedu.gov.iq

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية البحث عن النتيجة يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأتي ذلك بعد تصريحات المسؤولين بالاقتراب من هذا التاريخ المنتظر بفارغ الصبر من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة المستقبل الدراسي للطلاب من جميع الجنسيات، تم الإعلان أيضًا عن الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة بنسبة ما يزيد عن 75%.

ومع استمرار عملية إدخال الدرجات، يجري رصد الظروف وتهدئة الأعصاب التي ترتجف من القلق والرغبة في معرفة النتائج النهائية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك النتائج، يُنصح بمتابعة الفقرات التاليةللحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf

في جميع محافظات الجمهورية العراقية، يترقب المئات من طلاب المرحلة الثالثة المتوسطة إعلان نتائجهم، علماً أن الحكومة تتبع أحدث المناهج التعليمية والأساليب الرقمية في تقديم المعلومات وتسهيل استيعابها من قبل الطلاب. وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية الرسمي أو عبر مواقع أخرى التي تم اعتمادها رسمياً بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتحقيق الشفافية في المعلومات المتاحة.

نتائج الثالث متوسط 2023 واسط موقع نتائجنا

اختارت وزارة التربية العراقية مجموعة من المواقع الإلكترونية التي ستخصص للاستعلام عن نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط في الدورة الأولى، وأبرزها “موقع نتائجنا”، يتميز هذا الموقع التعليمي بسهولة خطوات الاستعلام فيه، وفيما يلي تفصيل مفصل لهذه الخطوات.

تحميل نتائج الثالث متوسط دور أول 2023 pdf

تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني المعروف باسم “نتائجنا”.

من النظرة الأولى ستكشف هذه الروابط عن تخصصها في إعلان نتائج الامتحانات في العراق.

عندما تتجه لأعلى في اليمين سترى العبارة التالية “نتائج الثالث المتوسط للفصل الأول لعام 2023″، انقر عليها.

ستظهر المحافظات العراقية متوالية.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها وقم بالنقر عليها.

ستظهر علامة “تحميل” على يسار اسم المحافظة.

قم بالتنزيل وهذا من خلال صيغة pdf.

اكتب اسم الطالب للجد الرابع واسأل عن النتيجة.

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين

بخطوات لا تعقيد فيها يمكن الآن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 pdf بالاسم والرقم الامتحاني موقع وزارة التربية العراقية للطلبة التابعين لمحافظة صلاح الدين وكافة المحافظات العراقية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، ويتم هذا من خلال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به، وهذا في خلال السويعات القادمة حسب ما أذاعت التربية العراقية.