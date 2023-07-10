بلكِت ظهرت نتائجنا نتائج الثالث متوسط العراق 2023 صوجك التربية العراقية والناجح/النجاح

نتائج الثالث متوسط العراق تمر الآن فترة صعبة على الطلاب وأولياء الأمور وهي فترة انتظار نتائج الثالث متوسط العراق التي من المقرر ظهورها خلال أيام، وفي هذه المدة انتشرت كثير من الأقاويل عن تسريب الدرجات من الكنترول، وهذا الأمر الذي جعل وزير التربية والتعليم يقوم بالرد من داخل الكنترول أن الدفاتر الامتحانية جميعها مؤمنة ولا يستطيع أي شخص أن يخترقها، لذا لا تنصتوا لهذه الإشاعات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق

للقيام بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق قم باتباع هذه الخطوات: في الخطوة الأولى قم بالدخول على هذا الرابط وسوف يظهر أمامك رمز تحقق قم بإعادة كتابته ثم اضغط على يقدم، ثم انقر على الصفوف الدراسية ثم اختر الصف الثالث المتوسط، ومنها حدد نتائج الصف الثالث المتوسط، سيتم فتح صفحة أخرى، سوف تجد خانة رقم الجلوس وخانة المحافظة، وبعد إدخال هذه المعلومات قم بالضغط على استعلام، سيتم فتح صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 العراق

في ظل الضغط الذي يمر به الطلاب الآن قامت وزارة التربية والتعليم بطمأنة الطلاب بأن النتائج معدلها جيدة جدًا، كما قامت بنشر بيان هام ينص على قرب انتهاء الفحص والمراجعة لنتائج الثالث متوسط و موعد ظهور النتيجة خلال هذا الأسبوع تحديدًا قبل يوم الخميس، أما بخصوص النسبة المئوية للنجاح في المواد جاءت كالآتي: النسبة المئوية من 90% حتى 85/ تقديرها جيد جدًا مرتفع/ الوزن من 4، 3.5.

النسبة المئوية من 85% حتى 80/ تقديرها جيد جدًا/ الوزن من 4، 3.0.

النسبة المئوية من 80% حتى 75/ تقديرها جيد مرتفع/ الوزن من 4، 2.5.

النسبة المئوية من 75% حتى 70/ تقديرها جيد/ الوزن من 4، 2.0.

أما عن نسب النجاح في المواد الدراسية: ففي مادة اللغة العربية يجب أن يجتاز الطالب نسبة الـ 50%.

وفي مادة الرياضيات يجب أن ترتفع نسبته عن 40%.

ويجب أن يجتاز نسبة الـ 40% في المواد الاجتماعية.

ونسبة النجاح في مادة التربية الإسلامية يجب أن تزيد عن 40%.

وفي مادة التاريخ تزيد أيضًا عن 40%.