results .mlazemna الدور الأول الثالث متوسط 2023 بالاسم رباعي والرقم الامتحاني /المثني/ كربلاء وزاري/ بابل / القادسية /البصرة

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، صدر بيان رسمي من وزارة التربية العراقية، حيث تعهدت بالإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن عبر طلاب الصف عن استيائهم وذعرهم من الأسباب المجهولة وراء تأخير ظهور النتيجة. قد فسر بعض الأشخاص التأخير كنقص في نجاح النظام التعليمي الحديث الذي تبنته وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

تعاونت وزارة التربية والتعليم العراقية مع وزارة الاتصالات العراقية لإعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في جميع المحافظات العراقية عبر الإنترنت عن طريق رابط رسمي معتمد من الوزارة. يتم تفعيل الرابط فقط بعد أن يتم تأكيد النتيجة من داخل مكتب وزير التربية العراقي، الأستاذ إبراهيم نامس الجبوري. للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، يجب اتباع الخطوات التالية بالتسلسل.

طريقة تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول

لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بسهولة، فإنهم يحتاجون إلى اتباع خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقعنا.

الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق أو زيارة رابط نتائجنا https://results.mlazemna.com/

فيستعرض النتائج التي تم النقر عليها من الدور الأول ومن ثم يتم اختيار المرحلة المتوسطة.

تقوم بكتابة المعلومات الشخصية للطالب في الحقول المخصصة.

اضغط على زر التنزيل المتواجد بجوار كل محافظة.

انتظِر بضعَ لحظات حتى تظهرَ النتيجة، ثُم يمكنك تحميل ملف النتيجة.

فتح الملف والبحث عن اسمك ودرجاتك بالتفصيل

من المقرر إعلان كل محافظة بشكل منفصل لتجنب التكدس والازدحام. سيتم تكريم الأوائل في هذا المؤتمر وبعد ذلك ستكون النتائج متاحة على موقع الوزارة الرسمي للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.