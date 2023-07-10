استقبال تردد قناة ssc الرياضية نيل سات

تردد قناة ssc الرياضية بعد تغير التردد القديم لقناة SSC السعودية الرياضية، بحث الكثير من مشجعي كرة القدم السعودية عن التردد الجديد، حيث أنها تحمي بشعبيه كبيره في المنطقه العربيه السعوديه، و تعتبر قناة SSC السعودية من أبرز وأهم القنوات الرياضية السعودية، حيث حققت القناة السعودية نجاح كبير على عكس غيرها من القنوات، فهي تبث العديد من البطولات والدوريات في كرة القدم، بالإضافة الى تقديمها البرامج التحليلية الخاصة بكرة القدم، بالإضافة إلى ذلك فهي من القنوات المجانية التي تبث مباريات كرة القدم، ويمكنك الاستماع إليها في جميع الأوقات بدون قيود، وتبث قناة SSC الرياضية مباريات كرة القدم عبر تسع قنوات مختلفه بالاضافه لاشهر وأبرز المعلقين المعروفين في الشرق الأوسط مثل المعلق الكبير فهد العتيبي، وسوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة SSC الرياضية السعودية.

المعلقين الرياضيين لقناة SSC الرياضية

يقوم بالتعليق على قناة SCC الرياضية السعودية العديد من المعلقين المشهورين مثل عيسى الحربين، وعبدالله الحربي، ومشاري القرني، وفهد العتيبي، وتنقل قناة SSC الرياضيه السعوديه مباريات كرة القدم عبر تسع قنوات رياضية تحت مسمي SSC الرياضية السعودية، كما أنه يوجد بعض القنوات الإضافية من قناة SSC مثل قناة SSC EXTRA 1، وقناة SSC EXTRA 2، وقناة SSC EXTRA 3، و اخيرا قناة SSC NEWS.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

يمكنك مشاهدة قناة SSC الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 12523 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ⅚، كمان يمكنك مشاهدتها عبر القمر الصناعي عرب سات علي تردد 12418 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ ¾.

ويجب عليك قبل ادخال التردد التأكد من إعداد جهاز الاستقبال بشكل صحيح على القمر الصناعي المراد ادخال التردد من خلاله، ثم بعد ذلك يتم ادخال التردد في جهاز الاستقبال، ثم بعد ذلك يتم تحديد قائمة الأقمار الصناعية و يتم اختيار القمر التي تم اعداد جهاز الاستقبال عليه، ثم بعد ذلك يتم تحديد خيار إضافة، وسيقوم جهاز الاستقبال بعد ذلك بالبحث عن القناه وتثبيتها.