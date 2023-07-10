(يا سعدكم يا هناكم الفرح جاكم) زيادات بالكوم للموظفين وأصحاب المعاشات

خلال الفترة الأخيرة، قامت الحكومة بجهود لتحسين دخول الموظفين العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة التي بدأت تنفيذها في الأول من يوليو الحالي. تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

في الأشهر الماضية، اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات من خلال مجموعة من القرارات التي بدأ تطبيقها في الأول من أبريل الماضي، وبعضها سيبدأ تطبيقه رسميًا في بداية السنة المالية المقبلة في أول يوليو.

علاوة دورية وأخرى استثنائية

تم أصدار توجيهات وقرارات داعمة للموظفين في القطاع الحكومي، ومن بينها تمت الموافقة على منح الزيادة السنوية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، بنسبة 8٪ من الراتب الأساسي في 31 مارس 2023، بحد أدنى شهري قدره 125 جنيهًا وبدون حد أقصى. وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من الراتب الأساسي للموظف، وتم إدراجها اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي.

زيادة المعاشات

تم تقديم العلاوة الخاصة للموظفين الحكوميين الذين لم يرتد عليهم قانون الخدمة المدنية، ابتداءً من الأول من أبريل الماضي، بنسبة 15% من الراتب الأساسي، أو ما يعادلها من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين لأولئك الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهرياً وبدون حد أقصى. تُعَتبَر هذه العلاوة جزءًا من الراتب الأساسي للموظف وتضاف إليه اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

زيادة الحوافز للموظفين

تم اتخاذ قرار بزيادة المكافأة الإضافية المنصوص عليها للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك للعاملين غير المشمولين بها، بمبالغ مالية محددة، حيث تصل إلى 300 جنيه للمستويات المالية من الرابعة وأدناه، و400 جنيه شهرياً للمستويات المالية من الثالثة إلى الأولى، و500 جنيه للمستويات المالية من المدير العام فما فوق، أو ما يعادل كل منها.

إعداد تقرير تكميلي لحزمة حافز بغية ضمان عدم تقليص الحد الأدنى لزيادة الدخل لأقل من 1000 جنيه مصري شهريًا للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.

تم زيادة التخصيصات المالية لبعض الفئات الوظيفية الأخرى مثل أعضاء المهن الطبية والمعلمين في التعليم الجامعي قبله وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، بهدف تحسين الأوضاع المالية لهؤلاء الموظفين.

تعيينات جديدة

تضمنت الموازنة مجموعة من الاعتبارات، تتناول تحسين ظروف الخريجين، من خلال توظيفهم في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحكومية. تهدف الموازنة إلى تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 1.4 مليار جنيه مصري لسد العجز في العاملين في مجال التعليم، وذلك بواسطة مسابقة تحدد تكلفتها الشهرية الواحدة بحوالي 3800 جنيه مصري، وكذلك توظيف 30 ألفًا من الأطباء والصيادلة بتكلفة تفوق 1.8 مليار جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الموازنة إلى توظيف 10 آلاف موظف في بقية مؤسسات الدولة بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 0.4 مليار جنيه مصري.

تضمنت الموازنة أيضًا تحسين دخول المتقاعدين من خلال زيادة كبيرة في الحد الأقصى للزيادة التي ينص عليها القانون بنسبة 15٪. حيث تضمنت الموازنة قدرات لزيادة المعاشات المنصرفة للمتقاعدين والمستحقين لها اعتبارًا من أبريل 2023، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 55 مليار جنيه.

تم تقديم هذا الدعم إضافةً إلى المكافأة الاستثنائية التي تم صرفها لمستحقي المعاشات في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت حوالي 300 جنيه لكل منهم.