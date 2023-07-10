هتبيع وتشتري بأفضل سعر يابختك ياللى عندك .. استقرار أسعار الذهب اليوم في الكويت 2023

أسعار الذهب اليوم في الكويت، يعد هذا من أكثر ما يدور على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقرت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 يوليو 2023، مع بداية العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وفق لما قد أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وفي السطور المقبلة سوف وفق نشرة وزارة التجارة والصناعة الكويتية، حيث يعد الذهب من أغلى المعادن الموجودة في الكويت وجميع الدول العربية وبل العالم بالكامل، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

يمكنك الآن ومن خلال هذا الفقرة معرفة أسعار الذهب اليوم في الكويت، حيث استقرت الأسعار اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا سجلت أسعار جرامات الذهب اليوم في أسواق الكويت اليوم نحو 24 نحو سعر 19.413 دينار كويتى، ويعادل نحو سعر 61.861 دولار أمريكى.

ثانيا وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو سعر 17.445 دينار كويتي، اي ما يعادل نحو بسعر 56.768 دولار أمريكى.

ثالثا ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو سعر 16.633 دينار كويتي أي ما يعادل نحو سعر 54.192 دولار أمريكى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصلت أسعار الذهب اليوم في الكويت خصوصاً جرام الذهب عيار 18 نحو سعر 14.274 دينار كويتى، أي ما يعادل نحو سعر 46.45 دولار أمريكي، بينما وصل سعر الأونصة اليوم نحو سعر 591.372 دينار اي ما يعادل نحو 1924.413 دولار أمريكى.

الذهب والدولار اليوم

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة سعر الذهب اليوم سوف نتحدث معكم عن آخر أخبار الذهب والدولار اليوم، حيث اقتربت العقود الآجلة للمعدن الأصفر من نحو 1935 دولارا أمس.

حيث تتداول عقود الذهب سبوت عند نحو سعر 1927.14 بزيادة 0.87% بعد أن قد أشار تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد جاء أقل من المتوقع لشهر يونيو إلى بعض التهدئة في تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.