هنا .. رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

يتساءل الكثيرين في الآونة الأخيرة عن رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق لكي يتمكنون من الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب، حيث يسعى كل منهما في الحصول على درجات جيدة ويرغبون في معرفة مدى تحصليهم الدراسي ويتعرفون على أماكن القوة والضعف حيث خضعوا للاختبارات خلال الفترة السابقة، والآن ينتظرون النتائج بفارغ الصبر.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023

لكي تتمكن من الاستعلام عن النتائج الخاصة بالثالث المتوسط لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

اختر الاستعلام عن نتائج ثم حدد المحافظة التابع إليها.

حدد الفصل الدراسي ثم اكتب الرقم الامتحاني الخاص بك.

انقر على خانة عرض النتيجة.

استخراج نتائج ثالث متوسط العراق عبر نتائجنا

تستطيع الحصول على النتائج الخاصة بالثالث المتوسط وذلك من خلال اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع نتائجنا.

اختر خانة ظهور النيجة بمحافظتك ثم سيتم تحويلك لصفحة اخرى.

اختر خانة التنزيل ثم قم بتحديد المدرسة التابع لها.

سوف يتم تنزيل الملف وراجع درجاتك.

نتائج الثالث المتوسط 2023 بجميع المحافظات العراقية

وفقًا لما أعلنت عن وزارة التربية العراقية أن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عنها، وسيتم تحديث الجدول الخاص بالمحافظات لكي تتمكن من معرفة المحافظة التي تظهر بشكل مستمر، فهي نوهت إلى اقتراب رفع الدرجات الخاصة بالطلاب عبر موقعها الرسمي نظرًا لانتهائها من عملية رصد الدرجات الخاصة بكل مادة على حدا للتعرف على مدى تحصيل الطالب:

سيتم تحديث الجدول فور إعلان النتائج في جميع المحافظات العراقية.