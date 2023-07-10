أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 يوليو 2023.. وعيار 21 يواصل التراجع في الأسعار

شهدت في الآونة الأخير أسعار الذهب ارتفاع لن يشهده الذهب من قبل في جمهورية مصر العربية بل بشكل عالمي، حيث بدأ في الارتفاع بشكل سريع مما دفع المواطنين للشراء لكي يستثمرون أموالهم بشكل جيد والجدير بالذكر أنه يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض، لذا سنتناول أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.

أسعار الذهب في مصر اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بأسعار الذهب في الأسواق الخاصة بها ونظرًا لكثرة التغيرات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بدأ البحث بشكل يومي من قبل المواطنين عن أسعار الجرام على حسب كل عيار نظرًا لارتفاع وانخفاضه وعدم استقرار سعر مُعين له، وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا ليوم الاثنين الموافق 10 يوليو لعام 2023:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم وصل لـ 2486 جنيه مصري وهو العيار الأكثرة جودة.

أما بالنسبة لسعر عيار 22 وصل سعره وفقًا ليوم الاثنين 2279 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 2175 جنيه وهو العيار الأكثر انتشارًا في أنحاء جمهورية مصر العربية نظرًا لإقبال المواطنين عليه.

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 فبلغ نحو 1864 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم الموافق الإثنين 10 يوليو لعام 2023 سعر الجنية المصري نحو 17400 جنيه ويزن الجنية الذهاب 8 جرامات عيار 21، والجدير بالذكر أن الأسعار تختلف في الأسواق المحلية باختلاف المصنعية والدمغة من محل لآخر وعلى حسب المنطقة الجغرافية ونوعيته، لتتراوح ما بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب بحد أقصى في الجرام الواحد.