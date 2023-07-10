نتائج البكالوريا 2023 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz

بدأ بالفعل العد التنازلي للإعلان عن نتائج البكالوريا 2023 الجزائر حيث نوهت الوزارة عن اقتراب موعد اعتماد النتائج عبر الموقع الخاص بها لكي تُمكن الطلاب من الحصول عليها بشكل سريع ودون الحاجة للذهاب إلى المدارس، فالجدير بالذكر أنها نوهت إلى انتهاء عمليات التصحيح خلال الأيام الماضية وخلال هذه الأيام يتم رصد الدرجات، لذا من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة ستحصل على نتيجتك.

نتائج بكالوريا

يتساءل الكثيرين عن نتائج بكالوريا الجزائر فمن المفترض الإعلان عنها بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 20 يوليو لعام 2023 بدءً من الساعة 4 مساءً نظرًا لأن عمليات التصحيح تستغرق ما يُقارب من شهر كامل ابتداءً من اليوم الأول الذي يخضع الطالب فيه للامتحان وحتى الإعلان والحصول على النتائج، ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع الآتي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اكتب رقم التسجيل في الإطار المخصص له.

ادخل الرقم السري المتواجد في الاستدعاء.

انقر على خانة إظهار النتيجة وسوف تظهر بعد لحظات.

نتائج الباك

يُمكنك الحصول على النتائج بشكل آخر من خلال رسائل نصية عبر الهاتف وهي من أقدم الطرق المُستخدمة للحصول على النتائج مُنذ عدة سنوات ماضية، ولكي تتمكن من الحصول على كشف نقاط البكالوريا يُمكنك من خلال اتباع الآتي:

قم بتسكيل الرمز #567* من أي متعامل هاتف نقال.

اختر بعد ذلك اللغة العربية أو الفرنسية ثم اكتب رقم التسجيل والرقم السري.

اضغط على خانة إرسال وسوف تُرسل لك النتيجة.

مواعيد التسجيل

تستطيع التسجيل في المرحلة الأولى للبكالوريا 2023 وذلك بدءً من يوم 19 وحتى 23 يوليو لعام 2023، وأيضًا تأكيد التسجيل يكون من يوم 23 وحتى 24 من ذات الشهر، ولكي تتمكن من معالجة الرغبة الخاصة بالتلاميذ يُمكنك القيام بتلك الخطوة يوم 25 يوليو ثم يتم الإعلان عن النتائج.