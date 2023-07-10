رابط results.mlazemna تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد ذي قار وكل المحافظات وزارة التربية العراقية

صرح وكيل وزارة التربية الأستاذ فلاح القيسي أن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ذي قار وكل المحافظات ستكون متاحة قبل يوم الخميس المقبل، وأكد الوكيل أن نسب النجاح والمعدلات عمومًا تعتبر جيدة، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الرسمية لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في شكل ملف PDF في نهاية هذا الأسبوع على الأكثر، يُنصح الطلاب والطالبات بمتابعة موقع “نتائجنا” وموقع الوزارة الرسمي للحصول على أحدث المستجدات والإعلانات الرسمية.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

أصدرت وزارة التعليم العراقية إعلانًا يفيد بأن نسب النجاح في نتائج الثالث متوسط 2023 محافظة المثنى وكافة أنحاء الجمهورية قد تجاوزت الـ90%، وأشارت الوزارة إلى أن هذه النسبة تعتبر مؤشرًا قويًا على نجاح النظام التعليمي في العراق، وتم الإعلان أيضًا عن استمرار أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المناطق الإدارية في البلاد. وذكر الطلاب أن أسئلة الامتحان كانت متوافقة مع مستوى الطالب المتوسط، كانت الوزارة قد أعلنت سابقًا أنه سيتم الإعلان عن هذه النتائج بعد عيد الأضحى المبارك، وسيتم نشر النتائج على موقع “نتائجنا” الذي يوفر العديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، بما في ذلك الاطلاع على نتائج الطلاب والتقييمات الشهرية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التعليم أن نتائج الثالث متوسط 2023 محافظة الانبار وجميع المحافظات متاحة للطلاب وأولياء الأمور، ويمكن الحصول على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية

أو توجه إلى رابط موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

ابحث عن قسم “نتائج الامتحانات.

ستظهر لك قائمة بالامتحانات المتاحة.

اختر “نتائج المرحلة المتوسطة”.

قم بإدخال معلوماتك الشخصية المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم الوطني.

اضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها.