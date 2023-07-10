Iraq Results استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول موقع نتائجنا وزاري من وزارة التربية العراقية

أصبحت نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf محل اهتمام العديد من الطلاب والطالبات خلال الساعات الماضية حيث أنهت الطلاب والطالبات الامتحانات في الأيام الأخيرة وفقًا للتصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العراقية، وتمت إجراء الامتحانات بدون أي عوائق أو مشكلات، وتم التأكيد على سلامة سير العملية الامتحانية، وسوف نستعرض أهم المعلومات عن هذه النتائج، وخطوات الاستعلام عنها.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2023

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري، ينبغي الإشارة إلى أن الطلاب انتهوا من أداء الامتحانات، وتم البدء في عملية تصحيح أوراق الإجابات، ويعمل المدرسون والمصححون على تقييم وتصحيح أوراق الطلاب بعناية لضمان الدقة والعدالة في التصحيح، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات، ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن النتائج في وقت لاحق بعد اكتمال عملية التصحيح والتدقيق، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتائجهم، ونؤكد على أهمية التحضير الجيد والعمل الجاد في مرحلة الدراسة لتحقيق النجاح الأكاديمي والتقدم في التعليم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

أتاحت الوزارة الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بغداد وجميع المحافظات، وهي كالتالي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية .

يمكنك الذهاب إلى موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

النقر على نتائج المرحلة المتوسطة لعام 2023.

إدخال اسم المحافظة التي يقيم بها الطالب.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له.

النقر بعد ذلك على استعلام.

ولحظات معدودة وسوف تظهر أمامك النتيجة بشكل مفصل.

والجدير بالذكر أن الوزراة صرحت أنه يتم حاليًا العمل على تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات النهائية لامتحانات هذه المرحلة، وبعد اكتمال هذه العملية، ستُعتمد الكشوف النهائية من قِبَل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسيتم رفع النتائج بعد ذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.