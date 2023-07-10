Pdf موقع نتائجنا استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf وزارة التربية العراقية results.mlazemna

يحصل العديد من أولياء الامور على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بابل وجميع المحافظات وخصوصا بعد الانتهاء من الاختبارات، والجدير بالذكر أن الوزراة قد بذلت جهودا مضنية للتحقق من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ويتوقع أن تعلن النتائج في الفترة المقبلة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ، ولهذا سوف نستعرض المزيد عن هذه النتائج، بالإضافة إلى الحديث عن خطوات الاستعلام عنها، وتابعونا لمعرفة المزيد.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، أن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf قد تمت عملية تصحيحها ومراجعتها بعناية، وتم التأكيد أيضًا على دقة تسجيل الدرجات لضمان عدم تعرض أي طالب للظلم حيث قام كل معلم بتصحيح الأوراق بكل دقة وتركيز، بخصوص موعد الإعلان عن النتائج، أفاد المتحدث الرسمي بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، ونأمل أن تكون إيجابية وتعكس جهود الطلاب والمعلمين، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مرحلتهم الدراسية.

وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد وعموم المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج الى موقع وزارة التربية العراقية .

تستطيع التوجه إلى رابط نتائجنا https://results.mlazemna.com/rr23t/.

النقر على نتائج المرحلة المتوسطة.

تحديد نتائج الدور الأول.

النقر على اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

النقر على أيقونة استعلام، وستظهر النتيجة بعد لحظات معدودة يشكل مفصل ودرجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن الإجراءات المذكورة هي مجرد مثال على كيفية الاستعلام عن هذه النتائج ويمكن أن يختلف الإجراء الفعلي حسب السنة الدراسية والفصل الدراسي والمحافظة التي تجرى فيها الامتحانات، ولذلك، يجب التحقق من الإجراءات الدقيقة من مصادر رسمية موثوقة منها، ونتمنى لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق المهني والأكاديمي.