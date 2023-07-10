متى نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق ورابط الاستعلام عبر epedu.gov.iq

وزارة التربية العراقية أصدرت البيان الرسمي الذي أعلنت فيه متى نتائج الثالث متوسط 2023 بالعراق بمجرد أن تنتهي أعمال التصحيح، ورصد الدرجات، ومراجعة النتيجة، فيستطيع الطالب أن يدخلوا على موقع الوزارة الرسمي، ويحصلون على النتيجة بسهولة من خلال استخدام أرقام جلوسهم، وقد اقتربت مواعيد الإعلان عن هذه النتيجة، حيث إن البيان الرسمي أعلن أنها سوف تكون في الأيام المقبلة.

متى نتائج الثالث متوسط 2023

حتى الآن لم يوجد وقت مُحدد ولكن خلال الأيام المقبلة القليلة سوف تُعلن عنها وسنوفيكم مباشرة، ويمكنكم أن تستعلموا عن نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال رابط الاستعلام الرسمي الذي طرحته وزارة التربية العراقية، حتى لا يتعرض الأفراد إلى الروابط المضللة من خلال اتباع هذه الخطوات:

سجل دخول في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية.

ادخل إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

توجه إلى قسم نتائج الصف الثالث المتوسط.

اضغط على أيقونة البحث.

تظهر لك نتائج دراسية اضغط عليها.

تتوفر العديد من الخيارات، حتى تحدد منها نتائج الدور الأول 2023.

ادخل إلى هذه الصفحة، واكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يطلب الموقع مجموعة من البيانات الشخصية، حتى يتم إعلان النتيجة.

اكتب البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.

اضغط استعلامًا.

تظهر لك النتيجة في الحال.

بيان وزارة التربية العراقية

أكدت أن جميع الاختبارات الخاصة بتلاميذ الصف الثالث المتوسط قد تمت الكفاءة العالية، واتخذت الوزارة جميع الاحتياطات الضرورية، لتضمن نزاهة الامتحانات، وانضباطها داخل اللجان الخاصة بجميع الإدارات التعليمية في مناطق العراق المتنوعة، حيث لم يتقدم الطالب أو ولي أمر بالشكاوى خلال الفترة السابقة.

وذلك يعكس نجاح عملية الامتحانات، وسلام الجميع الإجراءات المتبعة خلال الامتحانات، ويتشوق الطلاب، وأولياء الأمور إلى ظهور النتائج النهائية، فلابد من أن تكونوا مستعدين في المرحلة القادمة لمعرفة هذه النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي الذي يوفر لكم جميع المعلومات بالشفافية الثقة الكبيرة.