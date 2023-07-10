تعتبر إعلان نتائج الدور الأول لامتحانات الثالث متوسط في العراق من أهم المواعيد المنتظرة في الأيام القليلة القادمة، وقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي قبل عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها عبر المنصة خلال تلك الأيام، وخلال السطور التالية نستعرض معكم كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الأول عبر epedu.gov.iq التربية العراقية ونتائجنا والتي من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الجاري وفق تصريحات المسئولين في وزارة التربية.

كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط العراق 2023

تعتبر نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط من المواضيع الشائعة التي يبحث عنها العديد من الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي، ويتم تداول الكثير من الأخبار الزائفة حول تأخير إعلانها، ومع ذلك، نفت وزارة التربية العراقية تلك الشائعات وأكدت أنها ستقوم بنشر نتائج الثال متوسط العراق الدور الأول 2023، على الموقع الرسمي قريبًا، وسيكون بإمكان الطلاب الحصول عليها عبر الإنترنت باستخدام الاسم ورقم المقعد الامتحاني فقط.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

يمكن استخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق باستخدام الخطوات التالية:

1- الانتظار حتى يتم إعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة التربية العراقية.

2- الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي (https://moe.gov.iq/) ) والبحث عن خانة النتائج الامتحانية.

3- إدخال رقم المقعد الامتحاني والاسم في الحقول المخصصة.

4- الضغط على زر البحث لاستخراج النتيجة.

5- الانتظار حتى يتم عرض النتيجة على الشاشة، ويمكن حفظها أو طباعتها للاحتفاظ بها.

يجب ملاحظة أن هذه الخطوات تعتمد على إعلان وزارة التربية العراقية عن نتائج الامتحانات وفتح موقع الوزارة للاستعلام عن النتائج. ومن المهم التأكد من صحة الموقع الذي يتم الاستعلام من خلاله، وتجنب الوصول إلى مواقع غير موثوقة لتفادي الوقوع في الفخاخ الإلكترونية.