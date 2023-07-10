results.mlazemna رابط pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية، أعلنت وزارة التربية العراقية بدء العد التنازلي لظهور نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023، حيث ينتظر الطلبة والطالبات في العراق هذا الموعد بفارغ الصبر، وقد أكدت الوزارة الانتهاء من عملية مراجعة وتصحيح الامتحانات بدقة عالية وشفافية كبيرة، وذلك وفقًا للنموذج الذي تم تسليمه للكوادر التعليمية المختصة في الإشراف على عملية التصحيح، ونشرح معكم خلال هذه المقالة خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في عموم المحافظات.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

ينتظر الكثير من طلبة وطالبات الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول لهذا المستوى التعليمي.

وأعلنت الوزارة أن عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات قد انتهت في العديد من المديريات التعليمية وعندما يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق رسميًا، يمكن للطلبة والطالبات الحصول عليها بسهولة عن طريق الإنترنت في عدد قليل من الخطوات.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا

كن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 عبر موقع نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع نتائجنا عبر الرابط التالي: http://www.ntejna.net/.

2- اختيار قسم النتائج الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

3- إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص له.

4- اختيار العام الدراسي والدور الأول.

5- إدخال الرمز الأمني الذي يظهر في الصورة.

6- الضغط على زر “البحث” للاستعلام عن النتيجة.

7- ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكن حفظها أو طباعتها للحصول على نسخة ورقية منها.

يجب ملاحظة أن هذه الخطوات تعتمد على توفر النتائج الامتحانية على موقع نتائجنا، ويجب التأكد من صحة الموقع الذي يتم الاستعلام من خلاله لتجنب الوصول إلى مواقع غير موثوقة.