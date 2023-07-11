حقيقة زيادة وتبكير صرف معاشات شهر أغسطس 2023.. تعرف على التفاصيل

حقيقة قرار صرف زيادة معاشات شهر اغسطس يتساءل عنها الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات، لأنهم في بحث مستمر عن الزيادات التي تقدمها لهم الدولة كنوع من المساعدات، والدعم لمواجهة غلاء المعيشة، وبلغ عدد أصحاب المعاشات إلى ما يزيد عن 10 ملايين مستفيد من مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.

زيادة معاشات شهر اغسطس

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة زيادة المعاشات في شهر أغسطس 2023 وهي أن صرف المعاش لهذا الشهر سوف يكون بنفس القيمة الأخيرة التي تم صرفها في شهر يوليو أما بالنسبة لتبكير فلم تُعلن الجهة قرار رسمي بشأنه وسوف تبدأ في الصرف من يوم 1 أغسطس وحتى 6 من ذات الشهر لأنها:

تعتبر الزيادة السنوية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي من خلال مجلس الوزراء.

وقد تم تبكير صرف شهر يوليو استعدادًا إلى الأعياد، والمناسبات.

فتم صرف الزيادة السنوية في شهر أبريل الماضي لعام 2023 .

ووصلت نسبة الزيادة التي تم صدورها بقرار جمهوري من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي 15 % من المعاش طبقًا إلى المادة رقم 35 التي صدرت في قانون المعاشات، والتأمينات لعام 2019.

زيادة المعاشات 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على لسان الدكتورة نيفين القباج أن قيمة الزيادة السنوية لهذا العام وصلت إلى 15 % من المعاش الأساسية للمستفيدين، حيث وصلت هذه الزيادة في شهر يونيو لعام 2014 إلى 87 مليار جنيه، أما في عام 2022 وصلت إلى 1249 مليار جنيه، وأصبح الآن عدد المستفيدين من المعاش يتزايد عام بالنسبة إلى الأعوام السابقة، حتى وصل عددهم إلى ما يزيد عن 10 ملايين مستفيد، وسوف تنزل المعاشات بداية شهر أغسطس ليصرف المستحقون المستحقات الخاصة بهم.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

تتنوع الأماكن التي تطرحها الحكومة حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم بسهولة، وأبرز هذه الأماكن.