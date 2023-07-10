رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا، تحميل كشوفات pdf نتائج ثالث متوسط، في الفترة الأخيرة، انتهت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في العراق من تصحيح ورصد درجات العديد من المواد الدراسية، باستثناء نماذج الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء التي لم يتم الانتهاء من تصحيحها بعد، ومن المتوقع الانتهاء من تصحيحها خلال الساعات القليلة القادمة، ليتسنى الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 وخلال السطور التالية نستعرض معكم كيفية Results استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا وتحميل كشوفات pdf نتائج ثالث متوسط عبر موقع التربية العراقية.

Results الآن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا

تحميل كشوفات pdf نتائج ثالث متوسط، وأعلنت وزارة التربية العراقية عن نسب النجاح في هذه المرحلة التعليمية قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، ومن المقرر الإعلان عنها يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2023، مشيرة إلي إنه سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2023 خلال الأسبوع الجاري ورفع نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا الوزاري حتي يتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتائج.

رابط الإستعلام نتائج الثالث متوسط العراق موقع نتائجنا

ويمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق للدور الأول باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

2- النقر على خانة “النتائج الامتحانية” في القائمة الرئيسية للموقع.

3- اختيار “الثالث المتوسط” من قائمة المستويات الدراسية.

4- إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص له.

5- اختيار العام الدراسي والدور الأول.

6- إدخال الرمز الأمني الذي يظهر في الصورة.

7- الضغط على زر “البحث” للاستعلام عن النتيجة.

8- ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكن حفظها أو طباعتها للحصول على نسخة ورقية منها.

يجب ملاحظة أن هذه الخطوات تعتمد على توفر النتائج الامتحانية على موقع وزارة التربية العراقية، ويجب التأكد من صحة الموقع الذي يتم الاستعلام من خلاله لتجنب الوصول إلى مواقع غير موثوقة.