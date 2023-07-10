خطوات الاستعلام عن منحة الأبناء والزوجة لعام 2023 برقم القيد

تعد خدمة المنحة للزوجة والأبناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع مناطق ليبيا، فضلاً عن أنها توفر لهم رعاية وحماية اجتماعية كاملة، فضلاً عن الحد من مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يهاجم عدد كبير من محدودي الدخل في ليبيا، لهذا بدأ عدد كبير من المواطنين والمستفيدين يتساءلون بشكل مستمر عن طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء في ليبيا وفقًا لما يلي:-

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ثم بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

كتابة الرقم القومي ورقم تسجيل الطالب وكذلك رقم الهاتف.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من أن كافة المعلومات صحيحة.

الضغط بعدها على زر “تسجيل الدخول”.

تظهر لك بعدها صفحة بها جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ومعرفة ما إذا كنت مستحق أم غير مستحق.

شروط الاستفادة من منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

جاءت أهم شروط الاستفادة من منحة الزوجة والأبناء في ليبيا على النحو التالي:-