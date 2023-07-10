رابط استعلام نتيجة الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح

رابط استعلام نتيجة الثالث متوسط 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العرافية خلال الساعات الأخيرة بعدما اعلنت عن انهاء اعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من رصد وتجميع الدرجات زرفعها على موقع الوزارة حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2023 العراق .

رابط استعلام نتيجة الثالث متوسط 2023

بعد انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة بدأ عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في البحث عن رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2023، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت مؤكد أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 80% ، في بابل ومن المقرر أن يتم تكريم اوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي يذاع على قناة العراق الفضائية، مشيداً بالدور العظيم التي قامت به الوزارة منذ بداية العام الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المدارس، حتى تطمأن أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة،ويمكنكم الاطلاع على نتيجة الثالث متوسط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات استخراج نتيجة الثالث متوسط العراق 2023