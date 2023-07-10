رابط نتائجنا.. نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عموم المحافظات العراقية| تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

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نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية بدء العد التنازلي لظهور نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط 2023، مما يثير حماس الطلبة والطالبات في جميع أنحاء العراق.

وقد أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من عملية مراجعة وتصحيح الامتحانات، وفقًا للنموذج الذي تم تسليمه إلى الكوادر التعليمية المتخصصة لضمان دقة عالية وشفافية كبيرة في عملية التصحيح، وسوف تقوم اللجان المتخصصة بعد ذلك بحصر الدرجات ورصدها، ومن ثم سوف تظهر نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 على المواقع الإلكترونية التعليمية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في العراق عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت عن طريق الرابط التالي: http://www.moedu.gov.iq/ .

البحث عن رابط النتائج الخاص بالصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول والذي يمكن أن يكون متوفراً على الصفحة الرئيسية للموقع أو على صفحة النتائج الرسمية.

بعد العثور على الرابط المناسب، يجب النقر عليه للانتقال إلى صفحة الاستعلام عن النتائج.

سيتم طلب إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب أو الطالبة، ويمكن العثور على هذا الرقم على بطاقة الهوية الوطنية أو على بطاقة الامتحان التي تم تسليمها للطالب أو الطالبة.

بمجرد إدخال الرقم الصحيح، سوف تظهر النتائج على الشاشة، ويمكن للطالب أو الطالبة طباعة النتيجة أو حفظها على الجهاز للاحتفاظ بها.

في حال عدم توفر خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، يمكن الاتصال بمدرسة الطالب أو الطالبة للاستفسار عن النتائج أو الحصول عليها من خلال اللجنة المختصة.

يجب الإشارة إلى أن الخطوات المحددة قد تختلف بين المحافظات أو الدوائر التعليمية في العراق، ولذلك يجب التحقق من الخطوات الدقيقة المتبعة في كل منطقة.