تردد قناة كراميش 2023 Karamesh أفضل قنوات الأطفال بجودة hd عالية استقبل التردد الآن

تردد قناة كراميش يسأل عنها كل من كان لديه أطفال، لأن هذه القناة من قنوات الأطفال المحببة لدى الكثير من الناس، ويمكن مشاهدة هذه القناة على قمر النايل سات والعرب سات من خلال ضبط التردد الخاص بهذه القناة، ويتم تغيير تردد هذه القناة من فترة إل أخرى ولهذا تابع آخر تردد لقناة كراميش.

تردد قناة كراميش على النايل سات

تردد قناة كراميش على النايل سات هو 11603.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة كراميش على العرب سات

تردد القناة هو 11390.

معدل الترميز هو 27500.

جودة القناة hd.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب رأسي.

كيفية ضبط قناة تردد قناة كراميش

لكل من يرغب في التعرف على الخطوات التي يتم بها ضبط قناة كراميش فهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول على القائمة التي يتم من خلالها ضبط التردد.

نختار الضبط اليدوي من القائمة التي تظهر على الشاشة.

سوف يطلب منك أن تكتب الرقم السري، علي بكتابة (0000).

بعدها نكتب القمر الصناعي الذي تبحث عنه سواء كان نايل سات أو عرب سات.

نكتب التردد الخاص بالقمر الصناعي والذي يتكون من 5 أرقام ويجب كتابتها بشكل صحيح.

وبعدها عليك بكتابة كل المعلومات الخاصة بالقناة في مربع البحث.

وفي النهاية يتم الضغط على اوك لكي يتم تثبيت القناة.

البرامج التي تعرضها قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بأنها تقدم تشكيلة كبيرة من البرامج المتنوعة للأطفال ومن أبرز البرامج الموجودة على هذه القناة ما يلي: