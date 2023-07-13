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“استقبلها الآن” .. تردد قناة ssc الرياضية 2023 وطريقة ضبط القناة على جهاز الريسيفر
تردد قناة ssc الرياضية أحد القنوات الرياضية التي تبث المباريات العالمية والعديد من البرامج الرياضية المتنوعة، ولها شعبية كبيرة بين الشباب ومحبي الرياضة، ونظرا لأن الترددات تتغير من وقت إلى آخر، لهذا سوف نتعرف على أحدث تردد لهذه القناة.
تردد قناة ssc الرياضية 2023
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة ssc الرياضية علي قمر صناعي عرب سات
أما لو كنت ترغب في ضبط القناة على قناة عرب سات عليك بضبط القمر على الترددات الآتية:
- التردد: 11747.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الاستقطاب: عمودي.
قناة ssc الرياضية
هذه القناة هي عبارة عن مجموعة القنوات الرياضية السعودية، وتقدم هذه القناة مجموعة من البرامج ومنها:
- دوري الدرجة الاولى.
- دوري الدرجة الثانية.
- سباق الهجن.
- برنامج برا ال 18 وهو برنامج يناقش كل ما يتعلق بكرة القدم في السعودية، ويقدمه المذيع عبد الرحمن الحميدي.
- برنامج سوشل الذي يقدم الكثير عن الأخبار عن الكرة السعودية، ويمكن مناقشة هذا البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدمه المذيع عبد العزيز الجوهر.
وتتميز هذه القناة بأنها قناة مجانية ولا تحتاج لدفع رسوم شهرية لكي تتم مشاهدتها على قنوات النايل سات والعرب سات.
طريقة ضبط تردد قناة ssc الرياضية
يتم ضبط تردد قناة ssc الرياضية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي بالترتيب كالتالي:
- في البداية يتم النقر على أيقونة الريسيفر ويتم اختيار القمر الصناعي عرب سات.
- بعدها يكتب التردد الخاص بالقناة وهو 12418.
- نضبط الاستقطاب بشكل أفقي.
- يكتب معدل الترميز وهو 27500.
- وبعدها نكتب معامل تصحيح الخطأ وهو 3/4.
- ثم نضغط على كلمة بحث ويتم الضغط على اوك.
- سوف تظهر على الشاشة قناة ssc sports
- ثم يتم الضغط على أيقونة حفظ.