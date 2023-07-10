بـ 20 الف اقتصادي”.. اسعار رحلات العمرة الموسم الجديد 2023-1445

ستبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال المعتمرين من مختلف أنحاء العالم خلال موسم العمرة العام الهجري الجديد 1445، اعتبارًا من يوم 19 يوليو الجاري، ومع ذلك لم تحدد وزارة السياحة والآثار بعد موعد فتح باب العمرة للمصريين أو الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، حيث ان تم الإعلان عن ذلك وفقًا لتصريحات أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري ، وسوف نتابع معكم فس السطور القادمة اسعار رحلات العمرة 2023.

اسعار رحلات العمرة

تبدأ أسعار برامج العمرة للموسم الجديد من حوالي 20,000 جنيه للبرنامج الاقتصادي، والذي يمتد لمدة 15 يومًا، حيث يتمنى جميع شركات السياحة فتح باب العمرة في أقرب وقت ممكن، نظرًا لانتشار تأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية التي تتيح لحامليها أداء مناسك العمرة، هذا الوضع يجعل العديد من الأشخاص الراغبين في السفر لأداء العمرة في بداية الموسم يتعرضون للنصب من قِبَل السماسرة والوسطاء.

إصدار وثيقة خدمات للمعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إصدار وثيقة خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي للقادمين من خارج المملكة لموسم العمرة الجديد 1445 وتتضمن الوثيقة بعض الشروط والمتطلبات التي يجب على المعتمرين الوفاء بها، وهي :