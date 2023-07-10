تحديث جديد.. لتردد قناة الأهلي 2023 الجديد Alahly TV على النايل سات وباقي الأقمار جودة عالية بدون تشويش
تردد قناة الأهلي 2023 الجديد Alahly TV على النايل سات من أهم ترددات القنوات الرياضية التي يبحث عنها الآلاف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة في ظل حب وعشق الملايين لهذا النادي المصري الكبير ورغبتهم في متابعة كل أخباره باستمرار، وحققت قناة الأهلي شهرة ونجاح كبير بفضل الفرق الرياضية بها وخاصة فريق كرة القدم صاحب الشعبية الأكبر في مصر والدول العربية بشكل عام، ونستعرض عبر موقعنا البديل أهم البرامج التي تقدمها قناة الأهلي، بجانب تردد قناة الأهلي 2023 الجديد Alahly TV على نايل سات بجودتين مختلفتين وهي الإتش دي والسي دي.
تردد قناة الأهلي 2023 الجديد Alahly TV على نايل سات HD
يمكن استقبال تردد قناة الأهلي 2023 الجديد Alahly TV على القمر الصناعي الشهير نايل سات بخطوات سهلة وبسيطة جداً، خاصة لمشاهدة القناة بجودة الإتش دي وهي الجودة الواضحة والأكثر تداولاً بين القنوات الفضائية والرياضية في الوقت الحالي، ويمكن تنزيل قناة الأهلي على الرسيفر من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد 11747.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الجودة: hd.
تردد قناة الأهلي الجديد 2023 على النايل سات SD
تعمل قناة الأهلي أيضاً بجودة السي دي لمن لا يمتلكون رسيفر حديث أو إشارة قوية، ويمكن استقبال تردد قناة الأهلي 2023 الجديد Alahly TV بجودة SD عبر البيانات التالية:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11440.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
أهم البرامج التي تعرضها قناة الأهلي
تعرض قناة الأهلي مجموعة مختلفة ومنوعة من أفضل البرامج التحليلية والرياضية في مصر خلال الوقت الحالي، ومن أهم هذه البرامج ما يلي:
- برنامج ملك وكتابة: ويقدمه عدلي القيعي أحد رموز الأهلي والإعلامي إبراهيم المنيسي.
- برنامج البيت الكبير: ويقدمه كل من الإعلامي هاني رمزي والإعلامية سهام صالح.
- برنامج الأستوديو التحليلي: وهو برنامج خاص بكل مباريات الأهلي، ويتم تقديم به تحليل مفصل عن أداء اللاعبين والحكام والمباراة بشكل عام.
- برنامج السادسة: ويتم تقديمه من الإعلامي أحمد سمير والإعلامية سارة محسن.
- برنامج التريند: ويقدمه الإعلامي أمير هشام والإعلامي محمد سعيد.