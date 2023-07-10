natayij Link” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم الانتهاء من تصحيح 75٪ من نتائج الثالث المتوسط، وباقي القليل من الأيام لاستكمال عملية التصحيح والجمع بشكل كامل، أصبحت نتائج الثالث المتوسط لعام 2023 محور اهتمام طلاب المستوى الثالث المتوسط وأولياء الأمور، في الساعات الأخيرة، انتشرت محركات البحث عبر الإنترنت بأكملها بحثًا عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول bdf وموعد ظهورها، والخطوات اللازمة للحصول على النتائج بشكل صحيح وسهل.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

للتقليل من حالة التوتر بين طلاب الثالث المتوسط وأولياء أمورهم، اتخذت الوزارة بعض الإجراءات، أعلنت الوزارة أنه عند ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، ستتم الإفصاح عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وأكدت أن الطلاب لا يحتاجون إلى القلق بشأن كيفية الحصول على النتيجة، ستكون النتيجة متوفرة على موقع واحد موحد للجميع، وهو موقع “نتائجنا”، وذلك لمنع التشتت والتعقيد الناشئ عن المواقع الوهمية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول

للحصول على نتيجة الثالث المتوسط من خلال موقع “نتائجنا”، يجب اتباع الخطوات التالية:

استخدم الرابط التالي للوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم”.

عند الوصول إلى الرابط، ستظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وتحتوي على خانة لإدخال اسم المحافظة التي قام الطالب بأداء الامتحانات فيها.

قم بإدخال اسم المحافظة ثم اضغط على الأيقونة، وانتظر لحظات حتى يتم توجيهك تلقائيًا إلى صفحة تحتوي على ملف جوجل درايف أو ملف بصيغة PDF يحتوي على نتائج جميع طلاب الثالث المتوسط في تلك المحافظة.

قم بتنزيل الملف وابحث فيه عن الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب، ثم ابحث عن اسم الطالب.

ستجد النتيجة المتعلقة بكل طالب مكتوبة بجوار اسمه.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتيجة الثالث المتوسط بشكل سلس ودقيق.