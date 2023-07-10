azhar.eg خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024 …والشروط والاوراق المطلوبة

خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024، بعدما اعلنت مشيخة الازهر الشريف عن فتح باب التقديم للصف الاول الابتدائي الارهري 2024 وبدأت عمليات البحث تتزايد عن طريقة التقديم والاوراق المطلوبة، ويسعى موقع البديل دائماً على عرض كل ما يهم القارئ والمتابع العربي من شتى أنحاء العالم، ولهذا سوف نستعرض معكم خلال هذا المقال خطوات تقديم الصف الاول الازهري 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم.

خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024

يسعى عدد كبير جداً من اولياء الامور أن يقدموا لأبنائهم في التعليم الازهري،وبعد اتباع الخطوات التالية سوف تتمكنوا بكل سهولة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري للعام الدراسي 2024.

الدخول على بوابة التعليم الأزهري .

اختر تقديم طالب جديد.

ادخل بيانات الطالب مثل الاسم والرقم القومي.

ادخال بيانات وي أمر الطالب .

التأكد من صحة البيانات المدخلة .

تحميل الاوراق المطلوبة على هيئة ملف pdf.

شروط التقديم في الصف الاول الازهري 2024

وقد أعلنت مشيخة الازهر الشريف عن توافر عدد من الشروط في الطلاب المتقدمين للصف الاول الازهري 2024 والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للتقديم في المعاهد الازهرية 6 سنوات، في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري

أما عن الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري فهي:

صورة من البطاقة الصحية للطالب.

شهادة ميلاد الطالب الأصلية .

6 صور شخصية للطالب.

صورة بطاقة ولي أمر الطالب “الأم والأب”.

دوسية تقديم الصف الاول الابتدائي.

حيث اعلن قطاع المعاهد الازهرية عن فتح باب التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري في جميع المعاهد الاظهرية بداية من يوم الاحد الموافق 25 يونيو 2023 حتى الموافق 31 يوليو 2023.