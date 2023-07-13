نزل الان” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد والكرخ والرصافة جميع المحافظات موقع التربية والتعليم epedu.gov.iq

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب صدور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في عام 2023، أثار هذا الخبر جدلاً كبيراً بين الطلاب وأولياء الأمور بخصوص موعد ظهور النتائج والخطوات اللازمة للحصول عليها، إن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بغداد تعد أمرًا هامًا لكل طالب وولي أمر، حيث تحدد ما إذا كان الطالب سيتمكن من التقدم إلى المرحلة الإعدادية أم لا، في الوقت الحالي لا تزال لجان الفحص والتصحيح التابعة للوزارة تعمل على إنهاء عمليات التصحيح في جميع محافظات العراق، ولذا تم تأجيل موعد الحصول على النتيجة حتى بعد العاشر من يوليو 2023.

أعلن وكيل وزارة التربية السيد فلاح القيسي في تصريح صحفي أن نتائج الدور الأول لامتحان الصف الثالث المتوسط لعام 2023 ستُعلن قبل يوم الخميس المقبل على موقع وزارة التربية العراقية، وقد قدم الطمأنة للطلاب والطالبات بشأن ارتفاع معدلات النجاح، مشيرًا إلى أن نسب النجاح والمعدلات جيدة، من المتوقع أن تُصدر نتائج الصف الثالث المتوسط على شكل ملف PDF خلال هذا الأسبوع على الأكثر.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بغداد

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أيضًا أن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بغداد والكرخ والرصافة وجميع محافظات ومديريات العراق ستُعلن في نفس الوقت خلال هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن النتيجة بشكل مركزي على الموقع الإلكتروني الرسمي الذي أنشأته الوزارة لهذا الغرض، ستكون الطريقة المعتمدة للاستعلام عن النتائج سهلة ومنظمة، حيث يمكن للطلاب استخدام اسم المحافظة واسم المديرية واسم الطالب فقط للوصول إلى النتيجة.

حرصت الوزارة على سرعة إنجاز عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، والإعلان عن النتيجة بأسرع وقت ممكن، حتى يتاح للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول فرصة جيدة لإعادة المحاولة، ويتمكن الطلاب الناجحون من الاستمتاع بإجازتهم دون قلق وتوتر.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول bdf

بالنسبة لطلاب محافظة بغداد وجميع المديريات التابعة لها، يمكنهم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في بغداد وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الصف الثالث المتوسط وزارة التربية والتعليم العراقية، ويمكنك الوصول إليه من خلال الرابط التالي ، او موقع نتائجنا .

ستظهر لك الصفحة الرسمية للموقع، وستحتوي على خانة لإدخال اسم المحافظة، قم بإدخال “بغداد”.

انتظر لحظات، وسيظهر لك ملف PDF يحتوي على نتائج جميع المديريات التابعة لمحافظة بغداد.

ابحث عن المديرية التي تنتمي إليها، ثم قم بالبحث عن اسمك.

ستجد النتيجة الخاصة بك مكتوبة بجانب اسمك مباشرة.

بعد الحصول على النتائج، يجب على الطلاب وأولياء الأمور أن يقوموا بتقييم النتائج بشكل هادئ ومنصف، في حالة عدم النجاح، يجب أن يتم التعامل مع الأمر بروح إيجابية وتحفيز الطالب على تحسين أدائه في المحاولات القادمة، ينبغي للطلاب الناجحين أن يحتفلوا بنجاحهم وأن يستغلوا الإجازة الصيفية بشكل ممتع ومفيد.

نسبة نجاح طلاب الثالث

أعلن مسؤل داخل وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نسبة نجاح الطلاب والطالبات الدور الاول عالية جدا عن السنوات الماضية حيث جاءت النسبة 70% لجميع المحافظات وجاءت نسبة النجاح في المواد التالية 100%، الكيمياء والفيزياء واللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب صدور نتائج الصف الثالث المتوسط ٢٠٢٣ الدور الأول، مما أثار حماسة كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور، سيتم نشر النتائج في وقت واحد لجميع محافظات العراق على الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة، يمكن الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال استخدام اسم المحافظة والمديرية واسم الطالب، تم تأجيل موعد الحصول على النتيجة إلى ما بعد العاشر من يوليو الحالي، يهدف التسريع في إعلان النتائج لمنح الطلاب فرصة لإعادة الامتحانات واستمتاع الناجحين بإجازتهم بلا قلق.

وجدير بالذكر ان حتي الان لم يتم صدور نتائج الثالث لجميع المحافظات وان الاخبار المنتشرة بشأن ظهور النتائج غير صحيحة كما وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية بان ظهور النتائج مطلع يوم الخميس القادم الموافق 13 يوليو، وتطلق الوزارة النتائج عبر موقعها الرسمي علي شكل pdf لتسهيل علي الطلاب واولياء الامور في استخراج النتائج.

لم تصدر حتي الان نتائج الطلاب والطالبات حيث يترقب اولياء الامور ظهور النتائج اليوم الاربعاء او غدا الخميس حيث لم تاكد الوزارة موعد محدد في اعلان النتائج ولكن حسب بعض مصادر داخل وزارة التربية والتعليم العراقية بأن سيتم ظهورها يوم الخميس الموافق 13/7/2023، ويمكنكم من خلال هذة الصفحة عبر موقع البديل معرفة اذا كانت النتيجة قد ظهرت ام لا .

يجب على الطلاب أن يتذكروا أن النتائج هي مجرد إحدى وسائل تقييم أدائهم وتقدمهم الدراسي، ويجب أن يستمروا في العمل الجاد والمثابرة في دراستهم بغض النظر عن النتائج التي حصلوا عليها،

بهذه الطريقة، سيكون المقال أكثر توضيحًا وشمولًا، وسيساعد القراء على فهم العملية بشكل أفضل والحصول على المعلومات اللازمة للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق.