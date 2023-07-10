لو محتار ومش عارف تدخل أيه!! نزل حالًا تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفني 2023

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفني بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي أبوابها للتقدم للحاصلين على المعدلات المطلوبة والمتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها المعاهد والكليات التكنولوجية المتاحة لطلبة الدبلومات، على أن يكون التقديم في مطلع شهر سبتمبر المقبل بعد أداء طلاب الدور الثاني لاختباراتهم.

تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفني

ويحاول الطلاب معرفة معدلات الأعوام الماضية للقبول في الكليات المتاحة لهم، حيث خصصت وزارة التعليم العالي 10% من المقاعد لطلبة الدبلومات، على أن تختلف الكليات المتاحة حسب المجموع وسنوات الدراسة، وجاءت الكليات المتاحة العام الماضي كالتالي:

مختلف كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان وبني سويف ودمياط وبنها.

-كليات الفنون الجميلة شعبتا(عمارة وفنون).

كليات التمريض.

كليات التجارة.

كليات الآثار(شعبة ترميم الآثار).

كليات الاقتصاد المنزلي.

كلية التربية جامعة حلوان.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2023

على سياق متصل، كانت قد أتاحت الوزارة رابط الكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب، فبعد أداء أكثر من 715 ألف طالب لامتحاناتهم، أكد وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام فاقت الأعوام الماضية، معلناً عن إمكانية الحصول على النتيجة الكترونيا من أجل توفير الوقت والجهد عليهم من خلال الآتي: