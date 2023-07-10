رابط استخراج PDF.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق من خلال منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تتوفر عبر موقع ومنصة مظلتي الرسمية على الإنترنت، وهي المنصة التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية في العراق، وتقدم الدولة للأسر منخفضة الدخل والغير قادرين على توفير قوت يومهم إعانة شهرية لإعانتهم على الظروف المعيشية الصعبة، لهذا نجد العديد يبحثون عن طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 ومميزات البرنامج وكيفية التسجيل فيه، ونستعرض عبر موقعنا البديل طريق استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وتفاصيل أخرى في نفس السياق بشكل عام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي

تتوفر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمي على الإنترنت، بجانب منصة مظلتي الرسمية التي تتوفر عدد كبير من الخدمات لمواطني العراق أهمها الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 العراق، ويمكن إتمام طريقة الاستعلام بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كما يلي:

في البداية يدخل المواقع على موقع وزارة العمل العراقية، أو على منصة مظلتي الرسمية على الإنترنت مباشرة من هنا.

في القائمة الرئيسية للموقع نجد أيقونة باسم “الاستعلام عن الوجبة التاسعة”، نقوم بالضغط عليها للاستمرار.

أدخل رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمستفيد وتأكد من صحته جيداً.

اضغط على أيقونة أو زر “الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة” وتجده في نهاية الصفحة.

انتظر قليلاً وسوف يتم عرض الأسماء على الشاشة أو تحميلها على الجهاز الخاص بك.

ببساطة يمكنك البحث عن اسمك ضمن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 ومعرفة هل أنت منهم أم لا؟.

مميزات الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 من أهم وأفضل البرامج على مستوى الدول العربية بشكل عام، فهو يقدم خدمات عديدة للمواطنين ويوفر لهم إعانة شهرية في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كما يُسهل عليهم معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وهل هم من ضمنها أم لا، وذلك عبر موقع وزارة العمل العراقية أو منصة مظلتي الرسمية، ومن أهم خدمات البرنامج ما يلي: