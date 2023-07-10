“بعد تبكير نزول الرواتب هذا الشهر” تعرف على خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أصبح معاش تكافل وكرامة أحد البرامج الهامة ويسعى الكثير من المواطنين عليها للحصول على الدعم الشهري/ لذلك يربغ البعض في معرفة كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، لكن يوجد يتم صرف المعاش وفقاُ لمجوعة من الشروط أعلنت عنها وزارة التضامن ا وهذا سنتحدث عنه في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن لجميع مستفيدي معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الدعم شهريا إلكترونيا من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية جب الذهاب إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنا.

قم بالضغط على زر تسجيل دخول واكتب الرقم القومي.

قم بإدخال المحافظة الخاصة بك في الحقول الفارغة.

حدد نوع البطاقة سواء كرامة أو تكافل.

يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول.

قم بالضغط على زر استعلام وبذلك يظهر أمامك كافة التفاصيل.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على الدعم قامت بتحديدها وزارة التضامن الاجتماعي وتتمثل الشروط في النقاط التالية:

عدم تسجيل المتقدم في أي جهاز حكومية أو وظيفة.

عدم امتلاك المتقدم أي أملاك زراعية أو سكنية.

يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة لتوثيق البيانات المدخلة والحصول على المعاش شهريا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو يوم 15 يوليو 2023 الجاري، ويتم الصرف من خلال ماكينات الصرافة الآلية للبنوك في مختلف أنحاء الدولة.