الحق شوف اسمك نزل.. PDF استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة spa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرواتب

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة، من خلال رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية؛ نظرًا لوجود الكثير من الفقر الذي يعاني منه المجتمع، وهناك ركود كبير في الاقتصاد؛ لذلك قامت الوزارة بعمل هذه المنحة للفقراء، وقد تقدم آلاف المواطنين الذين يعانون من الفقر الشديد للحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة، وهم بحاجة شديدة إلى الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بوضع مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين للحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة، ومن أهم هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

يجب أن يكون عمر الرجل المتقدم قد تجاوز 18 عام ولا يقل عن 60 عام.

يجب ألا يقل عمر النساء المتقدمة عن 15 عام، ولا يزيد عن 55 عام.

لا بد أن يكون مسجل بشكل مسبق في الشؤون الاجتماعية.

يجب ألا يكون بحوزة المتقدم أية أملاك أو يكون لديه تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

بعد استيفاء هذه الشروط يتم التقديم، والانتظار حتى يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة على منصة مظلتي بموقع الوزارة العراقية.

أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة 9 التاسعة

لكي تتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تخص الرعاية الاجتماعية يجب عليك الدخول إلى رابط المنصة من خلال اتباع الآتي: