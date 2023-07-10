ظهر حالًا تنسيق معادلة الدبلوم الفني 2023 والمعاهد تقبل من 50%

أكدت وزارة التربية التعليم الفني أن سيتم فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات الدبلومات الفنية لإجراء معادلة للالتحاق بأحد الكليات لاستكمال مهمة التعليم العالي والحصول على درجة البكالوريوس، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق معادلة الدبلوم الفني 2023 وهذا سنوضحه لكم في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع القادم.

تنسيق معادلة الدبلوم الفني 2023

هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في الطالب للتسجيل في المعادلة وتتمثل الشروط في النقاط التالية:

إتمام شهادة الدبلوم.

تقديم ست صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للمجموع لا يقل عن 70% للطالب.

يلزم تأدية الامتحانات بشكل صحيح وبدقة.

دفع رسوم المعادلة وقيمتها 300 جنيه مصري.

توفير شهادة ميلاد كمبيوتر.

تقديم صورة من البطاقة القومية سارية المفعول.

تقديم شهادة التخرج الأصلية ونسخة منها.

عمل فيش وتشبيه.

تنسيق كليات الهندسة والتجارة من خلال معادلة الدبلومات

جاء تنسيق الكليات للدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي: