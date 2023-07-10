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“هنــا” رابط موقع نتائج كونكور 2023 الأصلي للاستعلام عن مسابقات موريتانيا
تعد نتائج كونكور موريتانيا من أهم الأحداث التعليمية في البلاد، حيث تمثل تحقيق الأحلام وبوابة للمستقبل للشباب الموريتاني الطموح. تعتبر هذه النتائج نقطة تحول في حياة الطلاب، فهي تحدد مسارهم الأكاديمي وتمهد الطريق لتحقيق طموحاتهم المهنية في هذا المقال، سنستكشف أهمية نتائج كونكور موريتانيا وتأثيرها على المستقبل التعليمي والمهني للطلاب.
رابط موقع نتائج كونكور 2023
توجد العديد من الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج كونكور وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي:
- يجب اولا أن نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموريباك وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.mauribac.com/
- قم بعد ذلك بالضغط على كلمة نتائج مسابقة دخول سنة أولى اعدادي لهذا العام التي توجد في خيارات القائمة الرئيسية.
- سوف يطلب منك إدخال رقم الجلوس واسم الطالب في الأماكن المخصصة لهم.
- قم بعد ذلك بتحديد العام الدراسي وبعدها حدد اسم الولاية والمقاطعة التابع لها.
- في النهاية نقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة.
معلومات حول نتيجة كونكور في موريتانيا
- توجد بعض المعلومات والقرارات التي تم إصدارها بواسطة وزير التربية والتعليم بشأن نتيجة كونكور في موريتانيا وهذه المعلومات هي.
- يعيش الكثير من طلاب وطالبات موريتانيا حالة من القلق وعدم الاطمئنان بشأن عدم معرفة النتيجة وهم منتظرون لها
- كما أوضح وزير التربية والتعليم أن عملية التصحيح تم الانتهاء منها بشكل سريع لاطمئنان الطلاب على مستقبلهم.
- بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن عملية التصحيح تم الانتهاء منها دون تقديم أي شكوى بواسطة أولياء الأمور.
- وصلت نسبة النجاح إلى أكثر من 90% وهذه النسبة ممتازة للغاية.