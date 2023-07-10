رابط استخراج PDF.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعه 2023 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي

يبحث جميع المواطنين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة والأخيرة 2023، والتي يرغب جميع المواطنين في التعرف عليها والتي يبحثون عنها عبر جميع المواقع للتعرف على أسماء المشمولين واسماء القوائم بالرعاية الاجتماعية، واوضحت الوزارة أنها تلقت عدد كبير فوق ال 300 الف طلب للحصول على أسماء المشمولين من جميع المواطنين المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية للحصول على الوجبة التاسعة والأخيرة واستخرجها من خلال موقع مظلتي عبر رابط الوزارة ونوافيكم كافة المعلومات والتفاصيل للتعرف على هذا الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعه 2023

والتي يتم الحصول عليها من خلال ثلاث دفعات حرصا على توفير حياة كريمة ومساعدة جميع المواطنين في العيش والحياة الاجتماعية، ويرغب الملايين من الطلاب في التعرف على الدخول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة والأخيرة بالعراق عبر موقع مظلتي والتي يستطيع المواطنين البحث عنها بكل سهولة عبر الانترنت للحصول على كافة المعلومات.

الضغط على رابط الرسمي لمنصة مظلتي.

ادخال رمز على التحقق الذي يظهر على الشاشة

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على تحميل الكشوف.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بأسماء المشمولين

ونقدم اليكم اهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بأسماء المشمولين بالعراق للحصول على الواجبة التاسعة والاخير كما يلي.

يجب ألا يكون عند المتقدم أي ممتلكات ذات قيمة عالية مثل اراضي او عقارات او غيرها. ألا يكون لدى المتقدم تامين صحي أو اجتماعي او يكون قد سجل مسبقا في النزاعات الاجتماعية. يجب أن يتراوح عمر السيدات للقبول في الوجبة التاسعة من 15 عاما إلى 55 عام بينما يكون عمر الرجل لا يقل عن من 18 عام الى 60 عام. أن تكون الاسره مكونه من اربعة اشخاص على الاقل وان يكون من المواطنين العراقيين.

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