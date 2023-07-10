مبروك للجميع.. وزارة التربية والتعليم توضح اخر موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا

‏من المتوقع أنه وزارة التربية السورية سوف تعلن عن موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا ‏خلال الأيام المقبلة لكافة الأقسام وللشعبتين العلمي والأدبي ‏والشعبة الشرعي ‏كما شدد وزير التربية السورية على أنه كافة الأعمال الامتحانية انتهت بسلام على اكمل وجه من قبل اللجان المختصة دون حدوث أي مخالفات ‏‏‏وأكدت الغرفة المركزية للوزارة انه لا يوجد رصد لأي محاولة تسريب ‏للامتحانات ‏وخلال ذلك المقال سوف نعرض لكم موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا ‏ورابط النتيجة.

موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا

‏‏‏‏‏تبعا إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية فإن موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا ‏سوف يكون بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى حيث من المقرر ان طلاب البكالوريا في سوريا ‏قاموا بأداء الامتحانات في يوم 7 يونيو 2023 في مادة الجغرافيا القسم الأدبي و القسم العلمي مادة الفيزياء انتهت الامتحانات في يوم 26 يونيو بامتحان مادة الكيمياء وبدأت ‏الثانوية الشرعية الامتحانات في يوم الثلاثاء الذي يوافق 6 يونيو 2023 وانتهت في يوم 26 يونيو 2023.

‏خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 في سوريا برقم الاكتتاب

‏يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 في سوريا ‏بعد الإعلان عن موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا ‏مباشرة من خلال متابعة هذه الخطوات: