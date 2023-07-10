مبروك للجميع.. وزارة التربية والتعليم توضح اخر موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا
من المتوقع أنه وزارة التربية السورية سوف تعلن عن موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا خلال الأيام المقبلة لكافة الأقسام وللشعبتين العلمي والأدبي والشعبة الشرعي كما شدد وزير التربية السورية على أنه كافة الأعمال الامتحانية انتهت بسلام على اكمل وجه من قبل اللجان المختصة دون حدوث أي مخالفات وأكدت الغرفة المركزية للوزارة انه لا يوجد رصد لأي محاولة تسريب للامتحانات وخلال ذلك المقال سوف نعرض لكم موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا ورابط النتيجة.
موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا
تبعا إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية فإن موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا سوف يكون بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى حيث من المقرر ان طلاب البكالوريا في سوريا قاموا بأداء الامتحانات في يوم 7 يونيو 2023 في مادة الجغرافيا القسم الأدبي و القسم العلمي مادة الفيزياء انتهت الامتحانات في يوم 26 يونيو بامتحان مادة الكيمياء وبدأت الثانوية الشرعية الامتحانات في يوم الثلاثاء الذي يوافق 6 يونيو 2023 وانتهت في يوم 26 يونيو 2023.
خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 في سوريا برقم الاكتتاب
يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2023 في سوريا بعد الإعلان عن موعد نتائج البكالوريا 2023 في سوريا مباشرة من خلال متابعة هذه الخطوات:
- أولا افتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية السورية من هنا.
- ثانيا انقر على ايقونة النتائج الامتحانية.
- ثم انقر على خانة نتائج البكالوريا الدورة الأولى 2023.
- ثم انقر على الشعب الخاصة بالطالب.
- ثم اضغط على المحافظة التابعه للطالب.
- ثم اكتب رقم اكتتاب الطالب.
- ثم انقر على ايقونة البحث للحصول على النتيجة.
- ترقب القليل من الوقت حتى تظهر النتيجة أمامك بكافة التفاصيل على الشاشة بجميع درجات الموال الدراسية للطالب.