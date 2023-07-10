المبالغ المرتجعه متى تنزل في حساب المواطن 1444 ورقم التواصل

تزامنًا مع بدء صرف الدعم بدأ البحث حول مصير المبالغ المرتجعه وحول الموعد المُقرر لنزولها في حسابات المستفيدين، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم جميع الأخبار المستجدة التي تخص الدعم كما توفر طرق مختلفة للتواصل معها على مدار اليوم في حال الرغبة في الاستفسار عن أي أمر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد حول المبالغ المرتجعه متى تنزل تابعونا.

المبالغ المترجعة في حساب المواطن

تزامنًا مع بدء صرف دعم حساب المواطن لشهر يوليو لعام 2023 اليوم الموافق يوم الإثنين بدأ البحث والتساؤل من قبل الكثيرين حول مصير المبالغ المرتجعة وهي عبارة الآثر الرجعي الذي يتم تعويضعم فيه حيث يتم صرفها بالإضافة للدعم الشهري، والجدير بالذكر أن موعد الصرف قد يتقدم يوم أو يتأخر إذا صادف عطلة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع.

الاستعلام عن حساب المواطن

لكي تتمكن من الاستعلام عن حساب المواطن لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن.

اختر خانة تسجيل الدخول ثم انقر على خانة استعلام.

سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص الدعم.

رقم حساب المواطن

وفرت وزارة الموارد البشرية إمكانية التواصل مع خدمة الدعم الفني وذلك من خلال الرقم الموحد المجاني وهو 19912 أو يُمكنك التواصل عبر الرقم المخصص للواتساب وهو 0500540301 أو تواصل عبر الصفحة الرسمية الخاصة بخدمة المستفيدين عبر تويتر أو توجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن للتعرف على كل ما هو جديد يخص الدعم.