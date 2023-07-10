تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري! وتردد القنوات الناقلة للمباريات الحصرية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن هدافي الدوري المصري الخاص باللاعبين وتوضيح الفرق التي ينتموا، وذلك لمحبين كرة القدم الفرق المصرية فلكل شخص فريق ولاعب محبب له ينتمى الية وزيقوم بتشجيعة دون عن الفرق الأخرى، لذلك يحرص الاتحاد المصرى على نقل الاخبار للقنوات الإذاعية والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين الشجعيين للكرة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

جاء ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا العام ليكن بالترتيب التالي:

جاء اللاعب الأول لهدفين الدوري كريستوفر مابولولو المتعاقد مع فريق (الاتحاد) – 16 هدفا.

كما جاء اللاعب محمد حمدي زكي المتعاقد مع فريق (أسوان) – 12 هدفا.

أما في المرتبة الثالثة حتى الآن اللاعب أحمد سيد زيزو وهو بفريق (الزمالك) – 12 هدفا.

جاء أيضاً في المرتبة الرابعه اللاعب أحمد الشيخ (غزل المحلة) – 10 أهداف.

لاعب فريق النادي الاهلي محمد شريف – 9 أهداف.

جون أوكلي (المقاولون) – 9 أهداف.

أما عن اللاعب أحمد أمين قفة وهو بفريق (إنبي) – 9 أهداف.

كما جاء اللاعب بفريق الداخلية سمير فكري – 9 أهداف.

محمد الشامي (الإسماعيلي) – 9 أهداف.

اللاعب فاخري لاكاي الموجود بفريق (بيراميدز) جاء بـ 9 أهداف.

أما عن اللاعب رزقي حمرون الموجود بفريق (فاركو) – 8 أهداف.

لاعب انبي رفيق كابو – 8 أهداف.

لاعب سيراميكا ايضاً أحمد ياسر ريان بـ 8 أهداف.

أما عن اللاعب عبد اللطيف جريندو المقيد بالفريق (المصري) – 8 أهداف.

كما جاء اللاعب كريم بامبو (البنك الأهلي) – 8 أهداف.

واخيراً اللاعب مصطفى فتحي المقيد في (بيراميدز) – 8 أهداف.

تردد القنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري وهو: