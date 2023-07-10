عاجل .. تعرف على مواعيد صرف مرتبات يوليو في البنوك المصرية وماكينات الـ ATM

مواعيد صرف مرتبات يوليو في البنوك من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من العمال والموظفين لسحب هذه المرتبات في مواعيدها المحددة كما توجد رسوم خاصة بالاستعلام عن رصيد العميل من atm وقد تختلف هذه الرسوم على حسب كل بنك عن الأخر.

مواعيد صرف مرتبات يوليو في البنوك

يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو في جميع البنوك المصرية والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في الآتي

أصدرت وزارة المالية بعض القرارات بشأن موعد صرف مرتبات العاملين في شهر يوليو الحالي.

كما أنها حددت أن موعد صرف المرتبات التي تخص الموظفين سوف تكون بداية من يوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو.

كما أنها أكدت أن صرف المرتبات سوف يستمر لمدة تصل إلى خمسة أيام متواصلين على أن تكون نهاية صرف المرتبات في يوم الخميس الموافق 27 من شهر يوليو.

يتم تقسيم صرف المرتبات على خمسة أيام تجنبًا لحدوث الازدحام الشديد.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من atm

توجد رسوم خاصة بالاستعلام عن الرصيد من ATM وهذه الرسوم يمكن أن تتمثل في الآتي