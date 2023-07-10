“وزارة التعليم في الجزائر” تُعلن رسميًا عن موعد اعلان نتائج الباك في الجزائر بجميع المحافظات 2023

موعد نتائج بكالوريا بالجزائر هو عبارة عن موعد يتم من خلاله عرض نتيجة شهادة البكالوريا بكل سهولة كما توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل استخراج نتيجة البكالوريا في الجزائر بكل سهولة.

موعد اعلان نتائج الباك في الجزائر

يوجد موعد خاص يتم من خلاله عرض نتائج البكالوريا في الجزائر بكل سهولة وهذا الموعد يمكن أن يتمثل في الآتي:

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا تم الإعلان عنها بواسطة وزارة التربية الوطنية وهذا الموعد يكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 جويلية.

يتم الإعلان عن موعد النتيجة في تمام الساعة الرابعة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وأيضا من خلال فضاء أولياء التلاميذ وأيضا من خلال الرسائل النصية القصيرة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الباك في الجزائر

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل استخراج نتيجة البكالوريا بكل سهولة وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي: