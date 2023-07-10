نتائجنا.. Link رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول جميع المحافظات هو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي أعلنت في وقت سابق عن طرح النتيجة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لتوفير وقت وجهد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الذهاب إلى المدارس للاستعلام عنها والتعرف عليها، وأوضحت أن نزول النتيجة عبر الموقع سوف يشمل درجات الطلاب في كل المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية إلخ.. فما هو رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول وطريقة الاستعلام من خلاله، وما هو موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2023، كل هذا نتعرف عليه عبر موقعنا البديل.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول جميع المحافظات

مع استمرار بحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نشر النتيجة للجميع عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مع عرضها بدرجات المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية وكل التفاصيل بشكل عام، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية بهذه الخطوات:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت مباشرة من هنا.

من القائمة الرئيسية اضغط على أيقونة “الاستعلام عن النتائج”.

اختر المحافظة التابع إليها الطالب.

اختر الفصل الدراسي والعام الدراسي.

ادخل رقم جلوس الطالب أو الرقم الامتحاني.

تأكد من صحة كل البيانات السابق ذكرها، ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام” الموجودة في نهاية الصفحة.

انتظر قليلاً وسوف يتم عرض نتيجة الطالب كاملة على الشاشة تشمل درجات المواد والنسبة المئوية والمجموع الكلي وهل هو من الطلاب الأوائل أم لا؟.

يمكنك حفظ النتيجة أو طباعتها أو تصويرها بعد الاستعلام عنها للعودة إليها والاطلاع عليها من جديد في أي وقت تريده.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية في وقت سابق عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023، وجاء في البيان الخاص بها أن نسبة نجاح الطلاب تخطت 90% وهو ما يدعو للتفاؤل، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في يوم الخميس المقبل الثالث عشر من شهر يوليو الجاري عبر رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الأول.