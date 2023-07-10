ظهرت شوكت الآن.. pdf نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات الرصافة والكرخ وديالي

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم، تستعد وزارة التربية العراقية للكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات التي انتهت بها أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بحيث يمكن لكل طالب أن يحصل فورا على النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من السيد الوزير ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، واليكم بالتفصيل خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني، فتابعونا.

نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم

كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم سوف يتم الاعلان عنها قبل حلول يوم الخميس القادم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات بدقة من قبل السادة المصححين، وكانت أعمال التصحيح قد بدأت بعد منتصف يونيو الماضي بعدما تم اسدال الستار على الامتحانات في كافة المحافظات، واليكم طريقة الحصول على نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول عبر موقع الوزارة:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

سوف يتطلب منك إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك في المكان المخصص له بشكل صحيح.

من خلال الايقونة الحاصة بالخدمات، اختر نتائج الطلاب.

حدد نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

حدد الدور الاول.

ادخل رقم المقعد الامتحاني الخاص بالطالب.

اخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

الآن سوف يتم عرض الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة دراسية، بالإضافة إلى عرض المجموع الكلي.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

وينتظر الطلاب على أحر من الجمر أن يتاح لهم امكانية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني في عموم المحافظات “ديالي، نينوي، الكرخ، الرصافة، صلاح الدين، السلمانية، القادسية، دهوك،….”، وتوفر لكم أسرة “البديل” خدمة التعليقات التي تمكنك من ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.