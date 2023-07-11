توة نزلت” نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول البصرة pdf وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

تشهد محركات البحث حالة من الضجة نتيجة للبحث المكثف عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf، يعيش الطلاب حالة من الذعر والقلق بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة، تم الانتهاء من 75% من أعمال التصحيح ومن المتوقع أن لا تستغرق عملية الفحص وقتًا طويلاً، ومع ذلك تتطلب العملية عدة مراحل أخرى لضمان دقة النتائج وضمان حقوق كل طالب، يدرك الوزارة أهمية هذه النتائج بالنسبة لكل طالب، حيث تحدد مستقبلهم الدراسي والمهني، لذا أي ارتكاب أخطاء في نتائج الطلاب يعد ظلمًا كبيرًا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

في محافظة البصرة، يعيش طلاب وطالباتها وأهاليهم حالة من الذعر والقلق بعد اجتيازهم امتحانات الثالث المتوسط قبل بضعة أيام فقط، ومن ثم جاء إعلان الوزارة بقرب موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 في البصرة، مما دفع الطلاب إلى البحث والاستفسار عن موعد ظهور النتائج وكيفية الوصول إليها عبر المواقع الإلكترونية ، ولتهدئة الطلاب أكدت الوزارة أن نتائج الطلاب في جميع محافظات العراق ستتاح خلال الأسبوع المقبل .

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf، يمكن للطالب اتباع الخطوات التالية التي وضحتها وزارة التربية والتعليم العراقية:

قم بزيارة موقع “وزارة التربية والتعليم” من خلال الرابط التالي .

عند الدخول إلى الموقع، ستجد الصفحة الرئيسية مغلقة حاليًا، ولكنها ستفتح في الدقيقة الأولى لإعلان الوزارة عن ظهور النتائج.

عند فتح الموقع في وقت الإعلان، ستجد خانة فارغة مخصصة لإدخال اسم محافظتك، قم بإدخال “البصرة” في هذه الخانة.

انتظر لحظات حتى يعرض الموقع ملف يحمل نتائج جميع الطلاب المنتمين للبصرة.

قم بالبحث عن مديريتك التعليمية.

بعد ذلك، قم بالبحث عن اسمك.

ستجد نتيجة كل طالب مدرجة بجانب اسمه بشكل منظم.

نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في الحصول على نتائجهم المنتظرة، فهذه النتائج لها أهمية كبيرة في تحديد مسار تعليمهم المستقبلي واختيار مهنتهم، وبالتالي فإن أي خطأ أو عبث في النتائج يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا وظلمًا للطلاب.