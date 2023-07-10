“اعرف هتقبض كام؟”.. موعد صرف مرتبات يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة لكل الموظفين

موعد صرف مرتبات يوليو 2023، تتزايد عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات يوليو 2023 من قبل الموظفين خاصة بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك وتبكير صرف مرتبات شهر يونيو الماضي حتى يتمكن المواطنين من شراء كافة مسلتزمات العيد لأسرهم، لذا يتسائل الكثير من موظفي القطاع العام والخاص عن استمرار التبكير أم ستعود مواعيد الصرف كما كانت، لذا سنتعرف معا على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات يوليو 2023

كشفت وزارة المالية في بيان لها عن موعد صرف مرتبات يوليو 2023 لكافة العاملين بالدولة، حيث أكدت إن صرف المرتبات الموظفين بالدولة يبدأ من يوم الأحد 23 يوليو 2023 ويستمر لمدة 5 أيام متواصلة لينتهي حتي يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 تجنبا للزحام أمام ماكينات الصرف الآلي، بينما تصرف متأخرات شهر يونيو في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويوافق 9 و10 و11 من الشهر ذاته، وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف ، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من التاريخ المعلن عنه.

قيمة مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة

واليكم قيمة مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة التي تم اقرارها في شهر ابريل الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، لتكون قيمة الرواتب لكل الدرجات كما يلي: