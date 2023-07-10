تَنـزيل لتحميل ملف pdf كامل لاستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر وزارة التربية العراقية [ نتائجنا] اونلاين

نتائج الثالث متوسط 2023، ستقوم وزارة التربية العراقية في الأيام المقبلة بتوفير نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2023، أعلنت الوزارة عن موعد إصدار نتائج الامتحانات، ومن المتوقع أن يكون بإمكان الطلاب تنزيل نتائجهم عبر ملف PDF في جميع المديريات التعليمية، سيتم ذلك بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق اللازمة للأوراق الامتحانية، ومن المتوقع أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم في جميع المديريات خلال هذا الأسبوع، ستوفر وزارة التربية رابطًا لتحميل نتائج الامتحانات الدور الأول عبر موقعها “نتائجنا”، والذي سيتيح للطلاب تنزيل نتائجهم بسهولة بالاسم فقط، سواء في بغداد أو في أي مديرية تعليمية أخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

توفر وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع الطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائجهم بطريقة سهلة وميسرة عبر الإنترنت، يمكنكم زيارة موقع الوزارة وتسجيل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، وبعد ذلك ستتمكنون من الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 بسهولة.

وفي حالة عدم الرضا عن أي من النتائج المعلنة، يمكنكم التواصل مع إدارة المدرسة أو أي من المسؤولين لتقديم طعن في النتائج وطلب إعادة تصحيحها، سيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة تصحيح نتائجكم، وسيتم إصلاح أي أخطاء تم العثور عليها.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول

تم تيسير وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى النتائج عندما تُعلن، ويمكن القيام بذلك عبر المواقع الرسمية، ستتاح نتائج الثالث متوسط 2023 على شكل ملفات PDF لكل محافظة، والتي يمكن تنزيلها من خلال موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.

الخطوات الرئيسية للوصول إلى النتائج تشمل الآتي: