احلي خبر النهارده يخص طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها في المملكة.. عاجل تم الإعلان عن موعد التسجيل في الجامعة الإلكترونية 1445

يمكن بكل سهولة معرفة موعد التسجيل في الجامعة الإلكترونية 1445، حيث أصدرت الجامعة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، بياناً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق يوم 9 يوليو الجاري، وهو يوم 21 من شهر ذي الحجة 1444 هجريا، بشأن التسجيل فيها للعام الدارسي الجديد 1445، حيث حددت الجامعة الإلكترونية عن موعد بدء قبول طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما قد يعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر، كذلك عن كيفية التسجيل وغيرها من المعلومات التي قد سوف نقوم بسردها بالتفصيل في تقريرنا التالي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

موعد التسجيل في الجامعة الإلكترونية 1445

يمكنك الآن وبكل سهولة معرفة موعد التسجيل في الجامعة الإلكترونية 1445 في السعودية ، حيث أكدت الجامعة أنه سوف يتم فتح الباب أمام الطلاب للتقديم في العام الدراسي الجديد عام 1445 هجريا الأربعاء الموافق 1 محرم 1445 هـ الموافق يوم 19 يوليو 2023م، وحتى يوم الأحد الموافق 12 محرم 1445 هـ الموافق 30 يوليو 2023م.

خطوات التسجيل في الجامعة الإلكترونية 1445

هذه وقد كشفت الجامعة عن الخطوات التي قد يجب على الطالب اتباعها من أجل التقديم وهي كما يلي :

أولا في الخطوة الأولي فقد يجب أن يقوم الطالب بالدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالجامعة الإلكترونية عن طريق الضغط هنا .

ثانيا ثم يجب أن يقوم الطالب بالنقر ‘على أيقونة تحمل اسم بوابة القبول، ثم يجب على الطالب القيام بعملية تسجيل دخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابه على موقع الجامعة.

ثالثا يجب على الطالب بتحديد المرحلة الدراسية التي يرغب في الالتحاق بها، ثم يجب أن يقوم الطالب باختيار 4 رغبات مفضلة لديه للالتحاق بالجامعة الإلكترونية.

رابعا ثم يجب على الطالب المتقدم، إرفاق جميع المستندات الخاصة به المطلوبة لعملية التقديم، بينما يتطلب من المتقدم في هذه الخطوة الموافقة على ميثاق القبول والتعهد.

خامسا يجب أن يقوم الطالب في هذه الخطوة بالنقر على أيقونة حفظ الطلب والتي قد يقوم باستيلام بعد ذلك رسالة على هاتفه الذي قام بتسجيله بقبول طلبه.

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كم سعر الترم في الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس؟

إجمالي الرسوم = يمكنك حسب.عدد الساعات (24)x قيمة الساعة الدراسية (750) ريال = 18,000 ريال.

كم نسبة القبول في الجامعة السعودية الالكترونية؟

من 4.00 أو 3.00 من5.00) أو ما يكافئها لمجلس الكلية الاستثناء من ذلك على ألا يقل المعدل التراكمي.

هل الجامعة الالكترونية معترف بها؟

نعم مؤكداً أن الجامعة السعودية الإلكترونية هي جامعة حكومية معترف بها من قبل وزارة الخدمة المدنية.