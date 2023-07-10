على خطة أمام عاشور صفقات الأهلي الجديدة 2023 .. الأحمر يقترب من شراء مصطفى فتحي وبيراميدز خارج الصورة

صفقات الأهلي الجديدة، على خطة أمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الأهلي يتقرب من التعاقد مع نجم نادي بيراميدز والتعاون السابق والنادي الزمالك السابق، ومع بدء موسم الانتقالات الصيفية، فقد بدأت صفقات الأهلي الجديدة تظهر للنور، بقرب التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، وكذلك تفكير النادي الأحمر في ضم مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودي والذي قد كانت معاراً لنادي بيراميدز.

مصطفى فتحي من ضمن صفقات الأهلي الجديدة

صفقات الأهلي الجديدة، هذه وقد كان طلب نادي التعاون السعودي من مصطفى فتحي العودة للنادي من أجل خوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، خاصة أن نادي بيراميدز قد لم يفعل بند الشراء في عقد استعارة اللاعب، حيث كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة نادي التعاون قد لا تمانع من بيع مصطفى فتحي إلى أحد أندية الدوري المصري بسبب التزامه بفترة التجنيد في مصر.

بينما قاموا مسئولو الأهلي بمعرفة من وكيل مصطفى فتحي، عن موقف اللاعب وإمكانية شراء عقده من التعاون خاصة وأن بيراميدز قد لم يفعل بند الشراء حتى الآن، حيث قررت إدارة القلعة الحمراء، بدء المفاوضات الرسمية مع التعاون لمعرفة طلباتهم المالية من أجل ضم مصطفى فتحى ليكون هو أحد صفقات الأهلي في صيف 2023، حيث يمتلك نادي بيراميدز الأولوية في شـراء عقد مصطفى فتحي، ولكن اللاعب أيضًا لديه الحق في الموافقة أو الرفض.

صفقات الأهلي صيف 2023

هذا وقد اقترب الأهلي من التعاقد الرسمي مع اللاعب إمام عاشور نجم فريق ميتلاند الدنمركي، واللاعب قد وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لأربع مواسم، بينما يتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة في الاتفاق مع النادي الدنماركي، حيث صرح الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي أبتعد خطوة عن إتمام صفقة لاعب فريق فيوتشر، محمد رضا “بوبو”، بسبب قرب التعاقد مع إمام عاشور.

بينما طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، ضرورة دعم صفقات الأهلي، بمهاجم أجنبي وقام بترشيح ثنائي هجومي على إدارة الأهلي لحسم التعاقد مع أحدهما.